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Osmanlı hekimlerinden Salih bin Nasrullah 3 asır önce önermişti! Osmanlı’nın şifa kaynağı ortaya çıktı! Meğer bir tutamı bile...
Osmanlı hekimlerinden Salih bin Nasrullah 3 asır önce önerdi. Kalp sağlığından bağırsaklara kadar her şeye iyi geliyor. Modern tıbbın getirisi kimyasal ilaçlar dışında doğal yöntemlerle bağışıklığını güçlendirmek ve sağlığını korumak isteyenler için Osmanlı'nın şifa kaynağı ortaya çıktı. Meğer bir tutamı bile...