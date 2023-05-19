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Osmanlı hekimlerinden Salih bin Nasrullah 3 asır önce önermişti! Osmanlı’nın şifa kaynağı ortaya çıktı! Meğer bir tutamı bile...

Osmanlı hekimlerinden Salih bin Nasrullah 3 asır önce önerdi. Kalp sağlığından bağırsaklara kadar her şeye iyi geliyor. Modern tıbbın getirisi kimyasal ilaçlar dışında doğal yöntemlerle bağışıklığını güçlendirmek ve sağlığını korumak isteyenler için Osmanlı'nın şifa kaynağı ortaya çıktı. Meğer bir tutamı bile...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2023 21:39 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 21:39
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Osmanlı hekimlerinden Salih bin Nasrullah 3 asır önce önermişti! Osmanlı’nın şifa kaynağı ortaya çıktı! Meğer bir tutamı bile...

Osmanlı hekimlerinden Salih bin Nasrullah 3 asır önce önerdi. Kalp sağlığından bağırsaklara kadar her şeye iyi geliyor. Modern tıbbın getirisi kimyasal ilaçlar dışında doğal yöntemlerle bağışıklığını güçlendirmek ve sağlığını korumak isteyenler için Osmanlı'nın şifa kaynağı ortaya çıktı. Meğer bir tutamı bile...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Osmanlı hekimlerinden Salih bin Nasrullah 3 asır önce önermişti! Osmanlı’nın şifa kaynağı ortaya çıktı! Meğer bir tutamı bile...

PEK ÇOK HASTALIĞI YÜZYILLARDAN BERİ KULLANILIYOR

17'nci yüzyılda Osmanlı hekimlerinden Salih bin Nasrullah, bir eserinde safranın; tıkanmaları açtığı, karındaki gazları dağıttığı, kabızlığı giderdiği, kalbe kuvvet verdiği ve iştah açtığından söz ediyor. Yani, Osmanlılar'da ve eski Türk mutfağında çok önem verilen safranın değerinin daha o zamanlarda keşfedildiği ve pek çok hastalıkta yüzyıllarca evvel kullanıldığı anlaşılıyor.

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Osmanlı hekimlerinden Salih bin Nasrullah 3 asır önce önermişti! Osmanlı’nın şifa kaynağı ortaya çıktı! Meğer bir tutamı bile...

Yiyeceklere parlak sarı bir renk veren safran; sıra dışı tadı ve yemeklere kattığı renk nedeniyle Arap, Orta Asya, Avrupa, Hint, İran ve Fas mutfaklarında yaygın olarak kullanılıyor.

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Osmanlı hekimlerinden Salih bin Nasrullah 3 asır önce önermişti! Osmanlı’nın şifa kaynağı ortaya çıktı! Meğer bir tutamı bile...

Safran, Anadolu'da da Hititler döneminden beri ilaç olarak kullanılıyor. Baytok'a göre; botanik biliminin babası olarak kabul edilen Theophraste, safranı 'ilaçların kraliçesi' olarak isimlendirmiş.

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Osmanlı hekimlerinden Salih bin Nasrullah 3 asır önce önermişti! Osmanlı’nın şifa kaynağı ortaya çıktı! Meğer bir tutamı bile...

Osmanlı döneminde de önemini koruyan safran, bir zamanlar İngiltere'ye bile ihraç edilmiş. Ancak 20'nci yüzyıldan itibaren ekonomideki güçlükler nedeniyle, Anadolu'da safran ekimi ve üretimi çok geriledi. 1913 yılında Safranbolu ve Urfa illerinde yetiştirilen safran, ülkenin gereksinimini karşılayamadığı için Fransa'dan ithal edilmeye başladı. Türkiye, günümüzde safran ihtiyacını İspanya ve İran'dan karşılıyor.