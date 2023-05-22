Tüketince yeniden doğmuş gibi olacaksınız! Sigara bağımlıları dikkat! Akciğerdeki zehri söküp atıyor! Sabahları aç karnına...

Sigara kullananlar dikkat! Bu besinlerle yeniden doğmuş gibi olacaksınız. Kanser başta olmak üzere, KOAH, kalp hastalıkları gibi pek çok hastalığa zemin hazırlayan sigara tüketimi hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Sigara her ne kadar zararlı olsa da tüketmekten asla vazgeçmeyen kişiler var. Peki, akciğere iyi gelen besinler neler? İşte akciğerdeki zehri yok eden formül...