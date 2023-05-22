22 Mayıs 2023, Pazartesi
Tüketince yeniden doğmuş gibi olacaksınız! Sigara bağımlıları dikkat! Akciğerdeki zehri söküp atıyor! Sabahları aç karnına...
Sigara kullanmak vücudumuzdaki bütün organlarımızda tahribat oluşturuyor. Kanser başta olmak üzere, KOAH, kalp hastalıkları gibi birçok hastalığa zemin hazırlıyor. İşte vücudunuzdaki nikotini ve akciğerlerimizde biriken dumanı zehri söküp atan o besinler...
Giriş Tarihi: 22.05.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 10:13
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