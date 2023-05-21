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Haberler Galeri Her gün -1 kilo garantili Ender Saraç diyeti! Bu reçeteyle bölge bölge incelin! Yağları bıçak gibi kesip atıyor! Sadece 3 öğün...

Her gün -1 kilo garantili Ender Saraç diyeti! Bu reçeteyle bölge bölge incelin! Yağları bıçak gibi kesip atıyor! Sadece 3 öğün...

7 günde 7 kilo verdiren Ender Saraç diyeti gündem oldu. Özellikle göbek bölgelerinizdeki yağları bıçak gibi kesip atacak tarifte 3 öğün tüketmeniz gerekenler oldukça basit. Yaz sıcakları başlamadan son şansını iyi değerlendirmek isteyenler için sizi bir haftada mum gibi eritecek diyet listesi haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2023 14:18
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Her gün -1 kilo garantili Ender Saraç diyeti! Bu reçeteyle bölge bölge incelin! Yağları bıçak gibi kesip atıyor! Sadece 3 öğün...

Yaz sıcakları gelmeden kilo vererek fazlalıklarından kurtulmak isteyenler diyet listelerini araştırmaya başladı. Hem kısa sürede çok kilo verip hem de sağlığından olmak istemeyenler uzman isimleri takibe aldı. Dr. Ender Saraç konuya ilişkin diyet yöntemini sevenleriyle paylaştı. İşte sizi kısa sürede bölge bölge inceltecek reçete...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Her gün -1 kilo garantili Ender Saraç diyeti! Bu reçeteyle bölge bölge incelin! Yağları bıçak gibi kesip atıyor! Sadece 3 öğün...

Hurma lif deposu ve tok tutucu bir besin. Uzun süre yemek yemek istemeyenlerin baş ucu atıştırmalı. Dr. Ender Saraç hurma diyetinin zayıflatırken direnci de güçlü tuttuğuna değiniyor. Peki nasıl yapılır?

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Her gün -1 kilo garantili Ender Saraç diyeti! Bu reçeteyle bölge bölge incelin! Yağları bıçak gibi kesip atıyor! Sadece 3 öğün...

Günde 3 öğün hurmanın yenildiği bu diyet sağlığı korurken fazla kiloların yakılmasını sağlıyor.

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Her gün -1 kilo garantili Ender Saraç diyeti! Bu reçeteyle bölge bölge incelin! Yağları bıçak gibi kesip atıyor! Sadece 3 öğün...

ENDER SARAÇ HURMA DİYETİ NASIL YAPILIR?

1 Hafta Boyunca Günde 3 Öğün

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Her gün -1 kilo garantili Ender Saraç diyeti! Bu reçeteyle bölge bölge incelin! Yağları bıçak gibi kesip atıyor! Sadece 3 öğün...

Sabah Kahvaltısı: 1 kase yoğurt 7 adet hurma 1 çay kaşığı tarçın.