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Osmanlı Devleti'nde cenk meydanını düşmana dar eden Serdengeçtiler! Gözü kara fedailer hiç düşünmeden... Düşmanı böyle ezip geçiyordu!

Osmanlı Devleti'nin cenk meydanını yerle bir eden serdengeçtilerinin tarihsel önemi sıklıkla özellikle tarih meraklılarının dikkatini çekmektedir. Osmanlı'nın ölüm erleri cenk meydanlarında kendilerini bu şekilde feda ederlerdi. Serdengeçtiler 120'şer kişilik birlikler, düşmanı böyle ezip geçiyordu. İşte Osmanlı'nın gözü kara fedailerinin tarihi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2023 09:48
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Osmanlı Devleti’nde cenk meydanını düşmana dar eden Serdengeçtiler! Gözü kara fedailer hiç düşünmeden... Düşmanı böyle ezip geçiyordu!

Osmanlı Devleti'nin gözü kara serdengeçtileri sayısız savaşta kendilerini feda ederek, savaşın seyrini değiştirdi. Genellikle gönüllü yeniçerilerden oluşan serdengeçenler "bayrak" adı altında 120'şer kişilik birlikler halinde teşkilatlanmışlardır. "Ölüm eri" olarak da anılan birlikler savaşların kaderlerini değiştirmiştir. İşte Osmanlı'da gözü kara fedailerin hikayesi!

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Osmanlı Devleti’nde cenk meydanını düşmana dar eden Serdengeçtiler! Gözü kara fedailer hiç düşünmeden... Düşmanı böyle ezip geçiyordu!

OSMANLI'DA SERDENGEÇTİLER

Serdengeçti (serdengeçen) kavramı önceleri akıncılar, daha sonra yeniçeriler arasından düşman içine dalan veya kuşatma altındaki kaleye giren fedailer için kullanılırdı. XVI. yüzyıldan itibaren genellikle gönüllü yeniçerilerden oluşan serdengeçtiler "bayrak" adı altında 120'şer kişilik birlikler halinde teşkilâtlanmıştır.

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Osmanlı Devleti’nde cenk meydanını düşmana dar eden Serdengeçtiler! Gözü kara fedailer hiç düşünmeden... Düşmanı böyle ezip geçiyordu!

Bunlar 10-20 akçe arasında değişen yevmiye alırlardı. En ön safta çarpıştıklarından "ölüm eri" sıfatıyla da anılıyorlardı. Meydan savaşları yanında özellikle muhasarası uzamış kalelere geceleyin merdivenlerle tırmandıkları, ölümüne savaştıkları ve kale kapılarını açarak asıl orduyu içeriye almaya çalıştıkları belirtilmektedir.

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Osmanlı Devleti’nde cenk meydanını düşmana dar eden Serdengeçtiler! Gözü kara fedailer hiç düşünmeden... Düşmanı böyle ezip geçiyordu!

SAĞ DÖNENLERİN MAAŞINA ZAM YAPILIRDI!

Bu mücadelelerden sağ dönen serdengeçtilerin maaşlarına zam yapılır, bunlara bir imtiyaz olmak üzere başlarına serdengeçti kavuğu denilen, değerli kuş tüyleriyle süslenmiş özel bir serpuş giyme hakkı tanınırdı.

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Osmanlı Devleti’nde cenk meydanını düşmana dar eden Serdengeçtiler! Gözü kara fedailer hiç düşünmeden... Düşmanı böyle ezip geçiyordu!

Serdengeçti ağası adı verilen bu kavuklu serdengeçtiler diğer askerlerden büyük saygı görürlerdi. Bunlara derecelerine göre yayabaşılık, bölükbaşılık, zağarcılık, sekbanlık, solaklık, sipahilik ve kapıcılık gibi imtiyazlı görevler verilir, kaleye ilk hücum eden ve burçlara bayrağı diken serdengeçtiye sancak beyliği tevcih edilirdi.