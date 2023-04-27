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Osmanlı Devleti'nde cenk meydanını düşmana dar eden Serdengeçtiler! Gözü kara fedailer hiç düşünmeden... Düşmanı böyle ezip geçiyordu!
Osmanlı Devleti'nin cenk meydanını yerle bir eden serdengeçtilerinin tarihsel önemi sıklıkla özellikle tarih meraklılarının dikkatini çekmektedir. Osmanlı'nın ölüm erleri cenk meydanlarında kendilerini bu şekilde feda ederlerdi. Serdengeçtiler 120'şer kişilik birlikler, düşmanı böyle ezip geçiyordu. İşte Osmanlı'nın gözü kara fedailerinin tarihi...