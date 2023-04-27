27 Nisan 2023, Perşembe
Kapıya dayandı gün gün rapor geldi! Şemsiyesiz sokağa çıkmayın! Dün gece başladı, 4 bölgede etkisini gösterecek
Bugün hava nasıl olacak sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Meteoroloji gün gün grafiği açıkladı. Şemsiyesiz sokağa çıkmayın. Yaz sıcakları beklenirken Fransızca fırtına anlamına gelen oraj kapıya dayandı. Sıcaklıklar 12 derece düşecek. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 27.04.2023 09:49
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