HaberlerGaleri1100 diyeti ile iğne ipliğe döndü! 45 Günde 7 kilo kaybettiren Yağmur Tanrısevsin sırrı! Cayır cayır kilo verme reçetesi...
1100 diyeti ile iğne ipliğe döndü! 45 Günde 7 kilo kaybettiren Yağmur Tanrısevsin sırrı! Cayır cayır kilo verme reçetesi...
Yağmur Tanrısevsin Güneşi Beklerken dizisindeki rolü için bir buçuk ayda toplam 7 kilo vermişti. 1100 diyeti uygulayan ünlü oyuncunun kilo verme sırrı araştırılan konular arasında yer aldı. Güzel oyuncunun iğneden ipliğe döndüğü diyet yöntemi kilo vermek isteyenler için merak konusu oldu. İşte Yağmur Tanrısevsin diyetinin reçetesi...