Bu çiçeği koparmanın cezası 699 bin lira! Erciyes'in endemik güzelliği bu yıl ilk kez haziranda açtı
Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerinde yetişen ve halk arasında "ayı gülü" olarak bilinen endemik şakayıklar, bu yıl yoğun kar yağışının etkisiyle ilk kez haziran ayında çiçek açtı. Koruma altındaki bitkiyi koparanlara ise 699 bin 254 lira ceza uygulanıyor.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı, birçok endemik bitki türüne de ev sahipliği yapıyor. Erciyes Dağı eteklerinde yetişen ve halk arasında "ayı gülü" olarak da bilinen Erciyes şakayığı çiçek açtı.
Kayalıklar arasında yetişen çiçeği koparanlara 699 bin 254 lira ceza uygulanıyor. Her yıl mayıs ayının ortalarında açan şakayıklar, bu yıl kar yağışının fazla olması nedeniyle yaklaşık bir ay gecikmeyle çiçek verdi. Artan kar yağışlarının ardından ilk kez haziran ayında açan şakayıklar, doğa yürüyüşüne çıkanların ilgisini çekiyor.
İncesu ilçesinin Erciyes Dağı eteklerinde yer alan Kızılören Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Kılınçer, "Normalde mayıs ayında açardı. Bu sene yağışlar fazla olduğu için haziranda açtı. Burada genel olarak 'ayı gülü' ismiyle biliniyor. Erciyes Dağı eteklerinde kayalıklar arasında açıyor. Çiçek açması kısa sürer. Sonra hemen dökülür. Bu yıl ilk defa geç açtı. Yağışların etkisi oldu. Buraya gelen vatandaşlarımız bu çiçeği koparmasın bu endemik bir tür. Cezası da var" dedi.
ÇOĞALTILMASI ZOR BİR BİTKİ
Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kahraman Gürcan ise üniversite kampüsünde şakayığın çoğaltılması ve korunması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, çiçeğin Erciyes Dağı'ndaki popülasyonunun insan baskısı ve hayvan otlatmaları nedeniyle azaldığını söyledi.
Prof. Dr. Gürcan, Erciyes Dağı'nda şakayığın daha çok büyük kayalıklardan oluşan alanlara sıkıştığını belirterek, "Büyük kayalardan oluşan alanlara insanlar, koyun ve keçiler girememekte, endemik bitkiler için koruma alanı oluşturuyor. Şakayığın çoğaltılması zor. Tohumunun kurutulmadan ağustos ayında toprağa ekilmesi durumda tohumlar başarılı olarak çimlenebilir. Şakayığın çiçeğe yatması 3-4 yıl alır. İlk 2-3 yıl bitki büyümesini sürdürür, bitkilerin bir kısmı 3'üncü yılda çiçek açarken, çoğunluğu 4'üncü yılda çiçek verir. Daha sonraki yıllarda ise bitkiler her yıl çiçek açmaktadır. Uzun ömürlü bir bitki olan şakayık tam geliştiğinde 15-20 adet çiçek verir. Soğuklara oldukça dayanıklıdır. Bahçenize bir defa şakayık dikerseniz, onlarca yıl ilkbaharda çiçeklendiğini görürsünüz" ifadelerini kullandı.