Orman Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları açıklandı mı? OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. OGM başvuru sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü personel alımı için iki farklı ilan duyurmuştu. İlk etapta bin 146 personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. OGM personel alımında başvuruların ilk etabı sonuçlandı ve başvuru süreçleri sorgulanmaya başlandı. 3 bin 850 personel alımı için başvuru süreci devam ediyor. İşte, OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı!