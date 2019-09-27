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Orman Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları açıklandı mı? OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. OGM başvuru sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü personel alımı için iki farklı ilan duyurmuştu. İlk etapta bin 146 personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. OGM personel alımında başvuruların ilk etabı sonuçlandı ve başvuru süreçleri sorgulanmaya başlandı. 3 bin 850 personel alımı için başvuru süreci devam ediyor. İşte, OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 27.09.2019 22:59 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 23:01
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Orman Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları açıklandı mı? OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları için geri sayım sürüyor. Bin 146 personel alımının yapılacağı OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü tarafından binlerce personel alımı yapılacağı müjdesi verilmişti. 23 Eylül tarihinde biten başvuruların ardından gözler OGM personel alımı sonuçları için çevrildi. Adaylarda KPSS'den 60 puan almış olma ve lisans programlarında Orman Mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartları aranıyordu. İşte, OGM başvuru sonuçları hakkında tüm merak edilenler…

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Orman Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları açıklandı mı? OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1 - 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

2 - Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,

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Orman Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları açıklandı mı? OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

3 - Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

- En az C sınıfı ehliyete sahip olmak,

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Orman Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları açıklandı mı? OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

4 - Avukat pozisyonuna başvuranlar için;

- Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

- Baro kayıt belgesine sahip olmak.

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Orman Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları açıklandı mı? OGM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ

OGM personel alımı sonuçları 3 Ekim 2019 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir.