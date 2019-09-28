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Dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği!

Dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği! Peki gerçekten dışarıdan görüldüğü kadar masum mu? Fotoğraftaki tavşan deliğine ilk baktığımızda sıradan bir yuva gibi gözüküyor. Gerçek ise bambaşka! Fotoğrafa biraz daha yakından bakarsanız deliğin içinde 700 yıllık bir gizem saklı. Bu önemsiz görünen minicik delik, yüzyıllar öncesine ait bir mağaraya gidiyor... İşte akıllara durgunluk veren gizemli mağara...

Giriş Tarihi: 28.09.2019 00:53
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Dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği!
Fotoğraftaki tavşan deliğine ilk baktığımızda sıradan bir yuva gibi gözüküyor. Ancak deliğin içinde 700 yıllık gizemli bir mağaraya giden yol var.
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Dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği!
İşte mağaranın detayları...
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Dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği!
Bu tavşan deliği, gizemini koruyan 700 yıllık bir mağaraya açılıyor.
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Dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği!
Mağara, İngiltere'nin Shropshire kentinde bulunuyor.
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Dışarıdan bakınca masum bir tavşan deliği!
Mağarayı kuran kişilerse, haçlı seferlerinde büyük güç ve servet kazanmış Katolik askerler.