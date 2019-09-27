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Müge Anlı'da Satı Ermiş gelişmesi! "Para karşılığında…"

ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan 3 kardeş, anneleri Satı Ermiş'ten haber alamadıklarını söyledi. Satı Ermiş'e ne olduğunu araştırmaya başlayan Müge Anlı, Feyat Araz ve Yunis Bey'e ulaştı. Feyat Araz'ın 21 Ağustos'ta görüştüm demesinin ardından 22 Ağustos'ta yeniden görüştüğü ortaya çıktı. Yunis Bey'in ise ev sahibi olduğu ve aralarında yaşananlar Müge Anlı canlı yayında gün yüzüne çıktı. Peki Müge Anlı'nın aradığı Satı Ermiş'e ne oldu? Satı Ermiş öldü mü?

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Giriş Tarihi: 27.09.2019 16:14 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 16:34
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Müge Anlı'da Satı Ermiş gelişmesi! “Para karşılığında…”
Müge Anlı'da Satı Ermiş gelişmesi! “Para karşılığında…”

ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan 3 kardeş, anneleri Satı Ermiş'ten haber alamadıklarını söyledi. Satı Ermiş'e ne olduğunu araştırmaya başlayan Müge Anlı, Feyat Araz ve Yunis Bey'e ulaştı. Feyat Araz'ın 21 Ağustos'ta görüştüm demesinin ardından 22 Ağustos'ta yeniden görüştüğü ortaya çıktı. Yunis Bey'in ise ev sahibi olduğu ve aralarında yaşananlar Müge Anlı canlı yayında gün yüzüne çıktı. Peki Müge Anlı'nın aradığı Satı Ermiş'e ne oldu? Satı Ermiş öldü mü?

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Müge Anlı'da Satı Ermiş gelişmesi! “Para karşılığında…”
Müge Anlı'da Satı Ermiş gelişmesi! “Para karşılığında…”

6 çocuk annesi Satı Ermiş, Zonguldak Gölçebeyli'de, 18 ve 19 yaşlarındaki iki erkek çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Satı Hanım, eşinden ayrıydı. 52 yaşındaki kadının sağlık sorunları da vardı. İki ayağında platin olduğu için engelli maaşı alıyordu. Ayrıca kayıp Satı Ermiş'in kalbinden rahatsızlığı da bulunuyordu.

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Müge Anlı'da Satı Ermiş gelişmesi! “Para karşılığında…”
Müge Anlı'da Satı Ermiş gelişmesi! “Para karşılığında…”

Satı Hanım, 21 Ağustos günü vefat eden babasının maaşını üzerine geçirme işlemleri için Ankara Beypazarı'na gitti. Beypazarı'nda bir pansiyonda kaldı. Ayrıca 52 yaşındaki kadının Feyat Araz isimli bir şahısla ilişkisi de vardı. Feyat Bey'le birlikte aynı pansiyonda kaldıkları da biliniyor. Orada bir gün kalan Satı Ermiş'ten, daha sonra haber alınamadı.

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Müge Anlı'da Satı Ermiş gelişmesi! “Para karşılığında…”
Müge Anlı'da Satı Ermiş gelişmesi! “Para karşılığında…”

Pansiyonun personeli Satı Ermiş'in kaybolmasından 15 gün sonra kimliğini ve cüzdanını kaldığı odada bulduğunu söyleyerek kızı Ebru Hanım'a kayıp kadına ait kişisel eşyaları teslim etti.

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Müge Anlı'da Satı Ermiş gelişmesi! “Para karşılığında…”
Müge Anlı'da Satı Ermiş gelişmesi! “Para karşılığında…”

SATI HANIM İLE FEYAT BEY'İ YUNİS BEY Mİ TANIŞTIRDI?

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan ismini vermek istemeyen bir izleyici, Satı Ermiş'in ev sahibi Yunis Bey'in evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığını iddia etti ve polis kayıtlarına bakılabileceğini belirtti.