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Ordu’da kafeslerde üretilen somon balıkları, Tarım Bakanlığının kampanyasının ardından yok satılıyor
Ordu'nun Perşembe ilçesindeki kafesler üretilen kafes balıkları, Tarım Bakanlığı tarafından balık üretimin arttırılması adına başlatılan kampanya sonrası, içerisinde ciddi antioksidanlar bulunduran somon balıklarına talep ciddi oranda arttı.
Giriş Tarihi: 18.04.2020 13:59Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 14:02