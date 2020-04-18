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Haberler Galeri Ordu’da kafeslerde üretilen somon balıkları, Tarım Bakanlığının kampanyasının ardından yok satılıyor

Ordu’da kafeslerde üretilen somon balıkları, Tarım Bakanlığının kampanyasının ardından yok satılıyor

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki kafesler üretilen kafes balıkları, Tarım Bakanlığı tarafından balık üretimin arttırılması adına başlatılan kampanya sonrası, içerisinde ciddi antioksidanlar bulunduran somon balıklarına talep ciddi oranda arttı.

Giriş Tarihi: 18.04.2020 13:59 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 14:02
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Ordu’da kafeslerde üretilen somon balıkları, Tarım Bakanlığının kampanyasının ardından yok satılıyor

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki kafeslerde üretilen kültür balıkları Rusya, Japonya ve Avrupa'ya ihraç ediliyor. Perşembe ilçesinin 500 metre açıklarında kurulan kafeslerde her yıl binlerce ton balık üretiliyor.

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Ordu’da kafeslerde üretilen somon balıkları, Tarım Bakanlığının kampanyasının ardından yok satılıyor

Yaklaşık 25 yıl önce üretimine deneme amaçlı başlanan ve gittikçe üretimi arttırılan kültür (kafes) balıklarının kilosu 30-40 TL arasında satılırken, yetişkin bir bütün balığın fiyatı 150 TL'ye kadar yükselebiliyor.

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Ordu’da kafeslerde üretilen somon balıkları, Tarım Bakanlığının kampanyasının ardından yok satılıyor

Kimyasal madde ile üretilemeyen ve düzenli olarak gerekli kontrollerin yapıldığı havuz balıkları, 2 yıldır Rusya ve Japonya ülkelerine de ihraç ediliyor.

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Ordu’da kafeslerde üretilen somon balıkları, Tarım Bakanlığının kampanyasının ardından yok satılıyor

Korona virüse karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutulması büyük önem taşıyan somon balığı da Karadeniz sularındaki kafeslerde üretiliyor.

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Ordu’da kafeslerde üretilen somon balıkları, Tarım Bakanlığının kampanyasının ardından yok satılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balık tüketiminin artırılması amacıyla 3-4-5 Nisan'da 'Evde Hayat, Sofrada Balık' sloganıyla kampanya başlatmasıyla birlikte balıkçılar, özellikle somon balığına ciddi bir rağbet olduğunu belirtiyor.