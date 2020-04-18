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Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in küçük kardeşi son haliyle şaşırttı

Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in küçük kardeşi son haliyle şaşırttı

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Çöpçüler Kralı'nın küçük oyuncusunun son hali görenleri şaşırttı. Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Çöpçüler Kralı filmiyle Yeşilçam'a damga vuran Remzi Ekmekçi, Hacer'in 4 erkek kardeşinden en küçük olanıydı. Ekmekçi, kısa sahneleri olmasına karşın akılda kalan karakterlerden oldu. İşte bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların yıllar sonraki halleri...

Giriş Tarihi: 18.04.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 12:54
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Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in küçük kardeşi son haliyle şaşırttı

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Çöpçüler Kralı'nın küçük oyuncusunun son hali görenleri şaşırttı.

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Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in küçük kardeşi son haliyle şaşırttı

Hacer'in 4 erkek kardeşinden en ufağı olan Ekmekçi, kısa sahneleri olmasına karşın akılda kalan karakterlerden oldu.

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Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in küçük kardeşi son haliyle şaşırttı

Çöpçüler Kralı dışında Devlet Kuşu, İstanbul 79 gibi filmlerde de rol aldı.

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Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in küçük kardeşi son haliyle şaşırttı
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Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in küçük kardeşi son haliyle şaşırttı