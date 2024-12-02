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Kış lastiği takmama cezası nedir, ne kadar? Kış lastiği zorunluluğu başladı mı, ne zaman bitecek?

Aralık ayının başlamasıyla birlikte, kış lastiği zorunluluğu da devreye giriyor. Kış koşullarında güvenliği artırmak amacıyla, araç sahiplerinin kış lastiği takmaları yasal bir zorunluluk halini alıyor. Bu dönemde kış lastiği takmayan sürücülere uygulanacak cezalar ve lastik takma tarihleri merak ediliyor. Peki kış lastiği takmama cezası nedir, ne kadar?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.12.2024 06:17 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 06:17
Kış lastiği takmama cezası nedir, ne kadar? Kış lastiği zorunluluğu başladı mı, ne zaman bitecek?

Kış aylarının etkisini hissettirmeye başlamasıyla birlikte kış lastiği zorunluluğu yeniden gündeme geldi. Trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla uygulanan bu düzenleme, özellikle ticari araçları yakından ilgilendiriyor. İşte kış lastiği zorunluluğu hakkında merak edilen detaylar...

Kış lastiği takmama cezası nedir, ne kadar? Kış lastiği zorunluluğu başladı mı, ne zaman bitecek?

Hangi Tarihlerde Geçerli?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen düzenlemelere göre, 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu. Bu tarihler arasında araçlarda kış lastiği olmaması, hem trafik güvenliğini tehlikeye atıyor hem de hukuki yaptırımları beraberinde getiriyor.

Kış lastiği takmama cezası nedir, ne kadar? Kış lastiği zorunluluğu başladı mı, ne zaman bitecek?

Özel otomobiller için ise kış lastiği takmak yasal bir zorunluluk olmasa da yetkililer, güvenlik açısından sürücülerin kış lastiği kullanmasını şiddetle tavsiye ediyor. Kış lastikleri, düşük sıcaklıklarda yol tutuşunu artırarak kazaların önüne geçilmesine yardımcı oluyor.

Kış lastiği takmama cezası nedir, ne kadar? Kış lastiği zorunluluğu başladı mı, ne zaman bitecek?

Kış Lastiği Taktırmamanın Cezası Ne Kadar?

Ticari araç sahipleri için bu düzenlemeye uymamak ciddi maddi yaptırımları beraberinde getiriyor. 2024 yılı itibarıyla, kış lastiği taktırmayan işletmelere 4 bin 69 lira idari para cezası uygulanacak.

Kış lastiği takmama cezası nedir, ne kadar? Kış lastiği zorunluluğu başladı mı, ne zaman bitecek?

Bu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeniden değerleme oranına göre 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek. Dolayısıyla sürücüler, daha yüksek bir ceza ile karşılaşmamak için araçlarında kış lastiği bulundurmayı ihmal etmemeli.