02 Aralık 2024, Pazartesi
Kış lastiği takmama cezası nedir, ne kadar? Kış lastiği zorunluluğu başladı mı, ne zaman bitecek?
Aralık ayının başlamasıyla birlikte, kış lastiği zorunluluğu da devreye giriyor. Kış koşullarında güvenliği artırmak amacıyla, araç sahiplerinin kış lastiği takmaları yasal bir zorunluluk halini alıyor. Bu dönemde kış lastiği takmayan sürücülere uygulanacak cezalar ve lastik takma tarihleri merak ediliyor. Peki kış lastiği takmama cezası nedir, ne kadar?
Giriş Tarihi: 02.12.2024 06:17 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 06:17