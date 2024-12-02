Kış lastiği takmama cezası nedir, ne kadar? Kış lastiği zorunluluğu başladı mı, ne zaman bitecek?

Bu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeniden değerleme oranına göre 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek. Dolayısıyla sürücüler, daha yüksek bir ceza ile karşılaşmamak için araçlarında kış lastiği bulundurmayı ihmal etmemeli.