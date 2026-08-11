Önce kefen bezi sonra bıçak darbesi! İfadesi ortaya çıktı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 10 yıl önce boşandığı eski eşi Ayşe Katırcı'yı sürekli tehdit eden, eve kefen gönderip 'Sana mezar yeri aldım' mesajları atan cani koca Arif Tanrıkulu, talihsiz kadını evinde 8 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen saldırganın ifadesi kan dondurdu.
Olay, önceki gün Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Katırcı, 10 yıl önce boşandığı ancak kendisini tehdit etmeye devam ettiği öne sürülen eski eşi Arif Tanrıkulu tarafından evinde 8 bıçak darbesiyle yaralandı.
Gürültü seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Katırcı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan Katırcı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
8 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ
Tanrıkulu'nun saldırının ardından sakin şekilde sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.
Yaklaşık 25 yıl evli kaldığı eski eşine bir süre önce, "Sana mezar yeri aldım" şeklinde mesaj gönderip kefen yolladığı öne sürülen Tanrıkulu hakkında, bugüne kadar uyguladığı şiddet olayları nedeniyle 8 kez uzaklaştırma kararı verildiği ileri sürüldü.
"KONUŞMAK İÇİN GİTTİM, ÖFKE PATLAMASIYLA SALDIRDIM"
Olayın ardından kaçan Arif Tanrıkulu, Pozantı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.