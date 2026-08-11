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Önce kefen bezi sonra bıçak darbesi! İfadesi ortaya çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 10 yıl önce boşandığı eski eşi Ayşe Katırcı'yı sürekli tehdit eden, eve kefen gönderip 'Sana mezar yeri aldım' mesajları atan cani koca Arif Tanrıkulu, talihsiz kadını evinde 8 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen saldırganın ifadesi kan dondurdu.

Önce kefen bezi sonra bıçak darbesi! İfadesi ortaya çıktı 1

Olay, önceki gün Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Katırcı, 10 yıl önce boşandığı ancak kendisini tehdit etmeye devam ettiği öne sürülen eski eşi Arif Tanrıkulu tarafından evinde 8 bıçak darbesiyle yaralandı.

Önce kefen bezi sonra bıçak darbesi! İfadesi ortaya çıktı 2

Gürültü seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Katırcı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan Katırcı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Önce kefen bezi sonra bıçak darbesi! İfadesi ortaya çıktı 3

8 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ

Tanrıkulu'nun saldırının ardından sakin şekilde sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

ESKİ EŞİNİ 8 BIÇAK DARBESİYLE YARALAYAN ŞÜPHELİ: KONUŞMAK İÇİN GİTMİŞTİM
Önce kefen bezi sonra bıçak darbesi! İfadesi ortaya çıktı 4

Yaklaşık 25 yıl evli kaldığı eski eşine bir süre önce, "Sana mezar yeri aldım" şeklinde mesaj gönderip kefen yolladığı öne sürülen Tanrıkulu hakkında, bugüne kadar uyguladığı şiddet olayları nedeniyle 8 kez uzaklaştırma kararı verildiği ileri sürüldü.

Önce kefen bezi sonra bıçak darbesi! İfadesi ortaya çıktı 5

"KONUŞMAK İÇİN GİTTİM, ÖFKE PATLAMASIYLA SALDIRDIM"

Olayın ardından kaçan Arif Tanrıkulu, Pozantı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Önce kefen bezi sonra bıçak darbesi! İfadesi ortaya çıktı 6

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Tanrıkulu'nun, "Konuşmak için gitmiştim, bir anlık öfke patlamasıyla saldırdım. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum. Keşke böyle olmasaydı, pişmanım" dediği belirtildi.

Önce kefen bezi sonra bıçak darbesi! İfadesi ortaya çıktı 7

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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