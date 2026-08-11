Yaşanan olayın ardından kiracıların bu gibi durumlarda ne yapması gerekiyor? Avukat Iyaz Çimen kiracıların haklarını ve merak edilenleri A Haber'e anlattı.

"HİZMET KUSURU VARSA TAZMİNAT TALEP EDİLEBİLİR"

Kiracının evini su basması halinde haklarına ilişkin ayrıntıları anlatan Avukat Iyaz Çimen, "Vatandaşımızın başvuracağı üç farklı kişi var. Birincisi mülk sahibi; mülk sahipleri kiraladıkları yerlerle ilgili kiralama süresi boyunca kiralama amacına uygun bulundurma yükümlülüğü altındadır. Bundan dolayı ortaya çıkan zararı isteyebilir" ifadelerini kullandı.

Kamu kurumlarının sorumluluğuna da değinen Çimen, "İSKİ'nin de eğer burada bir hizmet kusuru varsa, idare mahkemesinde var olan zararlarla ilgili tam yargı davası açılarak tazminat talep edilebilir. Drenajla ilgili bir hizmet kusuru varsa, yine belediyenin de sorumluluğuna başvuru yapılabilir" şeklinde konuştu.