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Maltepe'de rögar rezaleti! Evini 2 kez su bastı 10 bin TL su faturası geldi: Çocuklarım boğulma tehlikesi geçirdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Maltepe'de yaşayan kiracı Ceyda Yeşilyurt'un evi, kanalizasyon hattındaki rögar kapaklarının patlaması sonucu iki kez sular altında kaldı. Eşyaları kullanılamaz hale gelen ve çocukları ölümden dönen mağdur kadın, Maltepe Belediyesi ve İSKİ'den beklediği yardımı bulamazken, bir de 10 bin liralık su faturası şokuyla sarsıldı. Yaşanan skandalın ardından A Haber'e konuşan Avukat Iyaz Çimen, kiracıların bu gibi durumlarda izlemesi gereken hukuki süreci ve haklarını tek tek anlattı.

Maltepe'de rögar rezaleti! Evini 2 kez su bastı 10 bin TL su faturası geldi: Çocuklarım boğulma tehlikesi geçirdi 1

İstanbul Maltepe'de yaşayan Ceyda Yeşilyurt'un evi iddiaya göre kanalizasyon hattındaki rögar kapaklarının patlaması sonucu iki kez sular altında kaldı. Kiracı olduğu evde, eşyaları kullanılamaz hale gelen ve çocukları ölümden dönen mağdur kadın bir de hanesine gelen 10 bin TL'lik su faturasıyla büyük bir şok yaşadı.

Maltepe'de rögar rezaleti! Evini 2 kez su bastı 10 bin TL su faturası geldi: Çocuklarım boğulma tehlikesi geçirdi 2

A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim'e konuşan Ceyda Yeşilyurt, yaşadığı mağduriyete dikkat çekerken şikayetine rağmen Maltepe Belediyesi ve İSKİ'nin konuyla ilgilenmediğini belirtti.

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Maltepe'de rögar rezaleti! Evini 2 kez su bastı 10 bin TL su faturası geldi: Çocuklarım boğulma tehlikesi geçirdi 3

RÖGAR PATLADI, EV SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olayın dehşetini yerinde aktaran A Haber Muhabiri Hasan Zahid Ezim, "İstanbul Maltepe'de yaşayan Ceyda Yeşilyurt'un evini, iddiaya göre kanalizasyon hattındaki rögar kapaklarının patlaması nedeniyle iki kez su bastı. Kiracı olduğu evde hasar meydana gelirken, çoğu eşya da kullanılamaz hale geldi" sözleriyle yaşanan mağduriyeti dile getirdi.

Maltepe'de rögar rezaleti! Evini 2 kez su bastı 10 bin TL su faturası geldi: Çocuklarım boğulma tehlikesi geçirdi 4

"HER ŞEYİM GİTTİ"

Evinin sular altında kaldığı anları anlatan mağdur Ceyda Yeşilyurt, "Tüm eşyalarım mahvoldu gitti; ne yatağım, ne yorganım, yastığım, çamaşırlarımıza kadar her şey gitti" ifadelerini kullandı.

Maltepe'de rögar rezaleti! Evini 2 kez su bastı 10 bin TL su faturası geldi: Çocuklarım boğulma tehlikesi geçirdi 5

"ÇOCUKLARIM BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ"

Yaşadığı korku dolu anları tarif eden Yeşilyurt, "Atık su buradan taşmaya başladı, bütün buralara gelmeye başladı. Duvarlardan sızıyor sanırım, aşağıda yatan iki oğlum boğulma tehlikesi geçirdiler. Rögarın evde olduğu bana söylenmemişti" sözleriyle hem ev sahibine hem de yetkililere tepki gösterdi.

Maltepe'de rögar rezaleti! Evini 2 kez su bastı 10 bin TL su faturası geldi: Çocuklarım boğulma tehlikesi geçirdi 6

MAĞDUR KADINA BİR DE 10 BİN TL SU FATURASI

Yetkili kurumlardan hiçbir destek göremediğini belirten Ceyda Yeşilyurt, "Maltepe Belediyesi kesinlikle ilgilenmiyor, CİMER yoluyla başvurdum. İSKİ hiç gelmedi" diyerek sahipsiz bırakıldıklarını vurguladı.

Mağduriyetin bununla da sınırlı kalmadığını belirten A Haber muhabiri Ezim, "Su baskınlarının ardından Yeşilyurt'a yaklaşık 10 bin liralık su faturası geldi" sözleriyle yaşanan ikinci şoku aktardı.

Maltepe'de rögar rezaleti! Evini 2 kez su bastı 10 bin TL su faturası geldi: Çocuklarım boğulma tehlikesi geçirdi 7

KİRACILAR İÇİN HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yaşanan olayın ardından kiracıların bu gibi durumlarda ne yapması gerekiyor? Avukat Iyaz Çimen kiracıların haklarını ve merak edilenleri A Haber'e anlattı.

Maltepe'de rögar rezaleti! Evini 2 kez su bastı 10 bin TL su faturası geldi: Çocuklarım boğulma tehlikesi geçirdi 8

"HİZMET KUSURU VARSA TAZMİNAT TALEP EDİLEBİLİR"

Kiracının evini su basması halinde haklarına ilişkin ayrıntıları anlatan Avukat Iyaz Çimen, "Vatandaşımızın başvuracağı üç farklı kişi var. Birincisi mülk sahibi; mülk sahipleri kiraladıkları yerlerle ilgili kiralama süresi boyunca kiralama amacına uygun bulundurma yükümlülüğü altındadır. Bundan dolayı ortaya çıkan zararı isteyebilir" ifadelerini kullandı.

Kamu kurumlarının sorumluluğuna da değinen Çimen, "İSKİ'nin de eğer burada bir hizmet kusuru varsa, idare mahkemesinde var olan zararlarla ilgili tam yargı davası açılarak tazminat talep edilebilir. Drenajla ilgili bir hizmet kusuru varsa, yine belediyenin de sorumluluğuna başvuru yapılabilir" şeklinde konuştu.

Maltepe'de rögar rezaleti! Evini 2 kez su bastı 10 bin TL su faturası geldi: Çocuklarım boğulma tehlikesi geçirdi 9

"HAKSIZ FATURAYA VATANDAŞ İTİRAZ EDEBİLİR"

Yüksek su faturası konusunda da çözüm yolunu gösteren Avukat Iyaz Çimen, "Haksız kullanıma dair kesilen su faturasına da vatandaşımız yine itiraz edebilir. Faturaya itiraz edemediyse de gelecek olan icra takibine itiraz ederek fatura içeriğinin, sayacın doğru ölçümlenip ölçümlenmediğinin araştırılmasını talep edebilir" sözleriyle mağdurun yasal haklarını hatırlattı.

Maltepe'de rögar rezaleti! Evini 2 kez su bastı 10 bin TL su faturası geldi: Çocuklarım boğulma tehlikesi geçirdi 10

Büyük mağduriyet yaşayan Ceyda Yeşilyurt, şimdi çocuklarıyla birlikte sığınabileceği yeni bir ev arıyor.

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