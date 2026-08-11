Maltepe'de rögar rezaleti! Evini 2 kez su bastı 10 bin TL su faturası geldi: Çocuklarım boğulma tehlikesi geçirdi
İstanbul Maltepe'de yaşayan kiracı Ceyda Yeşilyurt'un evi, kanalizasyon hattındaki rögar kapaklarının patlaması sonucu iki kez sular altında kaldı. Eşyaları kullanılamaz hale gelen ve çocukları ölümden dönen mağdur kadın, Maltepe Belediyesi ve İSKİ'den beklediği yardımı bulamazken, bir de 10 bin liralık su faturası şokuyla sarsıldı. Yaşanan skandalın ardından A Haber'e konuşan Avukat Iyaz Çimen, kiracıların bu gibi durumlarda izlemesi gereken hukuki süreci ve haklarını tek tek anlattı.
İstanbul Maltepe'de yaşayan Ceyda Yeşilyurt'un evi iddiaya göre kanalizasyon hattındaki rögar kapaklarının patlaması sonucu iki kez sular altında kaldı. Kiracı olduğu evde, eşyaları kullanılamaz hale gelen ve çocukları ölümden dönen mağdur kadın bir de hanesine gelen 10 bin TL'lik su faturasıyla büyük bir şok yaşadı.
A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim'e konuşan Ceyda Yeşilyurt, yaşadığı mağduriyete dikkat çekerken şikayetine rağmen Maltepe Belediyesi ve İSKİ'nin konuyla ilgilenmediğini belirtti.
RÖGAR PATLADI, EV SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Olayın dehşetini yerinde aktaran A Haber Muhabiri Hasan Zahid Ezim, "İstanbul Maltepe'de yaşayan Ceyda Yeşilyurt'un evini, iddiaya göre kanalizasyon hattındaki rögar kapaklarının patlaması nedeniyle iki kez su bastı. Kiracı olduğu evde hasar meydana gelirken, çoğu eşya da kullanılamaz hale geldi" sözleriyle yaşanan mağduriyeti dile getirdi.
"HER ŞEYİM GİTTİ"
Evinin sular altında kaldığı anları anlatan mağdur Ceyda Yeşilyurt, "Tüm eşyalarım mahvoldu gitti; ne yatağım, ne yorganım, yastığım, çamaşırlarımıza kadar her şey gitti" ifadelerini kullandı.
"ÇOCUKLARIM BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ"
Yaşadığı korku dolu anları tarif eden Yeşilyurt, "Atık su buradan taşmaya başladı, bütün buralara gelmeye başladı. Duvarlardan sızıyor sanırım, aşağıda yatan iki oğlum boğulma tehlikesi geçirdiler. Rögarın evde olduğu bana söylenmemişti" sözleriyle hem ev sahibine hem de yetkililere tepki gösterdi.