Beyoğlu’nda “fön parası” dehşeti: Taş ve sopalarla evi bastılar
Beyoğlu'nda eniştesinin berber dükkanında saçına fön çektirip jöle süren Servet B., ücret ödemek istemeyince tartışma çıktı. Film sahnelerini aratmayan olayda sokakta yeniden karşılaşan ikili kavga ederken ardından 9 kişi ise taş ve sopalarla Servet B.'nin evini bastı. İşte detaylar...
Dehşet veren olayın adresi Beyoğlu oldu.
9 Ağustos Pazar günü saat 14.30 sıralarında Servet B., iddiaya göre eniştesi Ferhat O.'ya ait berber dükkanına giderek saçına fön çektirip jöle sürdü.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Ferhat O.'nun ücret istemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Dükkandan ayrılan Servet B. ile Ferhat O. daha sonra sokakta karşılaşınca kavga etmeye başladılar.
TAŞ VE SOPALARLA EVİ BASTI
Kavganın ardından Ferhat O., Nihat O., Nihat O.'nun oğulları Harun O., Ekin O., Ergin O. ile Azize B., Hatice O., Vahit O. ve Alaattin O. toplanarak ellerine aldıkları taş ve sopalarla Servet B.'nin evini bastı.
EVLERİN CAMLARI KIRILDI
Binaya giren grup, evin camlarını taş ve sopalarla kırdı. Şüpheliler daha sonra apartmandan çıkıp yokuş aşağı ilerleyerek köşe başında bulunan Emrah O.'nun evine de saldırdı. Atılan taşlar nedeniyle evlerin camları kırılırken ve hasar oluştu.
9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle saldırı sona ererken taş ve sopalarla eve saldıran 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.