TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ Ferhat O.'nun ücret istemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Dükkandan ayrılan Servet B. ile Ferhat O. daha sonra sokakta karşılaşınca kavga etmeye başladılar.

TAŞ VE SOPALARLA EVİ BASTI

Kavganın ardından Ferhat O., Nihat O., Nihat O.'nun oğulları Harun O., Ekin O., Ergin O. ile Azize B., Hatice O., Vahit O. ve Alaattin O. toplanarak ellerine aldıkları taş ve sopalarla Servet B.'nin evini bastı.