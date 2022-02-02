Omicron varyantıyla vakalar rekor kırdı! Türkiye'de en çok vaka hangi ilde? İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum!

Koronavirüs vaka haritası güncellendi | İşte il il son durum | Omicron varyantının da etkisiyle Türkiye'de son haftalarda vakalarda rekor kırılıyor. Dün açıklanan tabloya göre, bir günde 100 bini aşkın yeni vaka tespit edildi. Peki, 3 büyükşehirde vaka yoğunluğunda son durum ne?

Giriş Tarihi: 02.02.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022 10:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL