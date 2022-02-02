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Haberler Galeri Omicron varyantıyla vakalar rekor kırdı! Türkiye'de en çok vaka hangi ilde? İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum!

Omicron varyantıyla vakalar rekor kırdı! Türkiye'de en çok vaka hangi ilde? İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum!

Koronavirüs vaka haritası güncellendi | İşte il il son durum | Omicron varyantının da etkisiyle Türkiye'de son haftalarda vakalarda rekor kırılıyor. Dün açıklanan tabloya göre, bir günde 100 bini aşkın yeni vaka tespit edildi. Peki, 3 büyükşehirde vaka yoğunluğunda son durum ne?

Giriş Tarihi: 02.02.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022 10:55
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Omicron varyantıyla vakalar rekor kırdı! Türkiye’de en çok vaka hangi ilde? İstanbul, Ankara ve İzmir’de son durum!

ANKARA`DA SON DURUM

15-21 Ocak arasında her 100 bin kişi içindeki haftalık toplam vaka sayısı açıklandı. Ankara`da vaka sayısı 725,62 oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Omicron varyantıyla vakalar rekor kırdı! Türkiye’de en çok vaka hangi ilde? İstanbul, Ankara ve İzmir’de son durum!

ÇANKAYA

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Omicron varyantıyla vakalar rekor kırdı! Türkiye’de en çok vaka hangi ilde? İstanbul, Ankara ve İzmir’de son durum!
ÇUBUK
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Omicron varyantıyla vakalar rekor kırdı! Türkiye’de en çok vaka hangi ilde? İstanbul, Ankara ve İzmir’de son durum!
ETİMESGUT
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Omicron varyantıyla vakalar rekor kırdı! Türkiye’de en çok vaka hangi ilde? İstanbul, Ankara ve İzmir’de son durum!
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