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Ömerli Barajı'ndan kahreden görüntüler! Hepsi toprağa gömüldü

Ömerli barajı çevresinde yaşayan bölge halkı tarafından fark edilen ölü balıklar korkuya sebep oldu. Barajda ölen balıkların iddiaya göre İSKİ ekiplerince barajdan alınarak yine barajın yakınında toprağa gömülmesi bölge halkını hem korkuttu hem de hayrete düşürdü. Ölü balıkların iş makinesiyle toprağa gömüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 28.06.2021 12:29 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 12:54
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Ömerli Barajı'ndan kahreden görüntüler! Hepsi toprağa gömüldü

İstanbul'da bulunan ve önemli su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajının etrafını saran balık mezarları bölge halkını şaşkına çevirdi.

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Ömerli Barajı'ndan kahreden görüntüler! Hepsi toprağa gömüldü

Edinilen bilgilere göre, Kurnaköy mevkiinde yapılan çökertme havuzları, balık geçişlerine uygun yapılmamasından ve yumurta bırakan balıkların derin sulara ulaşamamasından dolayı balıklar su birikintilerinde mahsur kaldı.

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Ömerli Barajı'ndan kahreden görüntüler! Hepsi toprağa gömüldü

Birikinti sularda mahsur kalan balıklar suyun çekilmesi ve buharlaşmasıyla yaşam alanı bulamadıklarından dolayı öldü.

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Ömerli Barajı'ndan kahreden görüntüler! Hepsi toprağa gömüldü

İddialara göre Ömerli Barajındaki ölü balıklar İSKİ ekiplerince iş makineleriyle barajın etrafına gömüldü.

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Ömerli Barajı'ndan kahreden görüntüler! Hepsi toprağa gömüldü

İddialara göre baraja gelen ekiplerin, balık ölümlerine neden olan çökertme havuzlarını düzeltmek yerine balıkları gömmeyi tercih etmesi şaşkınlığa sebep oldu.

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