Ömerli Barajı'ndan kahreden görüntüler! Hepsi toprağa gömüldü

Ömerli barajı çevresinde yaşayan bölge halkı tarafından fark edilen ölü balıklar korkuya sebep oldu. Barajda ölen balıkların iddiaya göre İSKİ ekiplerince barajdan alınarak yine barajın yakınında toprağa gömülmesi bölge halkını hem korkuttu hem de hayrete düşürdü. Ölü balıkların iş makinesiyle toprağa gömüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 28.06.2021 12:29 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 12:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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