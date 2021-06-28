28 Haziran 2021, Pazartesi
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Kestikleri ceviz ağacının içinden resim çıktı! Görenler şaşkına döndü: Bunun olması için 100 yılı aşması gerekiyor
Sivas'ta kurt figürlü masa görenlerin dikkatini çekerken, fiyatıyla da dudak uçuklatıyor. Masanın fiyatını 650 bin TL olarak belirlediklerini söyleyen Şentürk İyidoğan, "Biz hayatımız boyunca ağaçla uğraştığımız için böyle bazen eşsiz ağaçlar bulduğumuz zaman bunu tabi değerlendirmek istiyoruz. Böyle bir ağacın resim oluşturabilmesi için 100 yılı aşması gerekiyor." dedi.
Giriş Tarihi: 28.06.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 11:41
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