Bakırköy’de esnafı tedirgin eden manzara: Demirler eğrilmiş beton dökülüyor

Eğer pasaj yıkıma giderse, biz esnaflar olarak ne yaparız diye düşünüyoruz. Burada 71 esnaf var. Bu esnaf mağdur olacak. Yani 1 esnafın yanında en az 2 kişi çalışıyor. Bu sayıyı aile olarak çarptığımızda 500-600 ortalama kişiyi kapsayacak. Yeşilköy halkı buradan faydalanıyor.