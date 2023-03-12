12 Mart 2023, Pazar
Bakırköy'de esnafı tedirgin eden manzara: Demirler eğrilmiş beton dökülüyor
Olası Marmara Depremi'nde İstanbul'da depremden en çok etkilenmesi beklenen bölgelerden olan Bakırköy'de bulunan bir pasajın direk ve betonlarında oluşan görüntü korku yarattı. Bölgede iş yeri bulunan esnaf tedirginlik yaşarken, "Bina kolonlarının görüntülerinin çıkmasının ardından, Yeşilköy halkı panik oldu. Biz de panik olduk. Binanın durumu iç açıcı değil." dedi.
Giriş Tarihi: 12.03.2023 17:20 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 17:42
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