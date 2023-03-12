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Bakırköy'de esnafı tedirgin eden manzara: Demirler eğrilmiş beton dökülüyor

Olası Marmara Depremi'nde İstanbul'da depremden en çok etkilenmesi beklenen bölgelerden olan Bakırköy'de bulunan bir pasajın direk ve betonlarında oluşan görüntü korku yarattı. Bölgede iş yeri bulunan esnaf tedirginlik yaşarken, "Bina kolonlarının görüntülerinin çıkmasının ardından, Yeşilköy halkı panik oldu. Biz de panik olduk. Binanın durumu iç açıcı değil." dedi.

Giriş Tarihi: 12.03.2023 17:20 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 17:42
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Bakırköy’de esnafı tedirgin eden manzara: Demirler eğrilmiş beton dökülüyor

Bakırköy Yeşilköy' de onlarca dükkanın bulunduğu pasajın kolonlarındaki hasar esnafı tedirgin etti. Demirleri de gözüken kolonlar cep telefonuna kamerasıyla kaydedildi.

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Bakırköy’de esnafı tedirgin eden manzara: Demirler eğrilmiş beton dökülüyor

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından İstanbul'da riskli binalar da dikkat çekiyor. Bakırköy Yeşilköy Mahallesi'ndeki Canik Pasajı'nın kolonlarındaki görüntü, esnafı tedirgin etti. Pasajın dış cephesindeki demirlerin görünmesi, binanın sağlamlığı konusunda tartışmaları da beraberinde getirdi.

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Bakırköy’de esnafı tedirgin eden manzara: Demirler eğrilmiş beton dökülüyor

Pasajdaki esnaf, belediye ve dükkan sahiplerinin arasında uzlaşma sağlanırsa sorunun çözüleceğini ifade etti. Canik Pasajı Yönetim Kurulu Başkanı Mümin Uzun, pasajın sağlam olmadığını iddia ederken, esnaf endişeli olduklarını söyledi. Kolonlardaki hasar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Bakırköy’de esnafı tedirgin eden manzara: Demirler eğrilmiş beton dökülüyor

"BU ESNAFLAR MAĞDUR OLACAK"
Canik Pasajı Yönetim Kurulu Başkanı Mümin Uzun, "Bina kolonlarının görüntülerinin çıkmasının ardından, Yeşilköy halkı panik oldu. Biz de panik olduk. Binanın durumu iç açıcı değil.

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Bakırköy’de esnafı tedirgin eden manzara: Demirler eğrilmiş beton dökülüyor

Eğer pasaj yıkıma giderse, biz esnaflar olarak ne yaparız diye düşünüyoruz. Burada 71 esnaf var. Bu esnaf mağdur olacak. Yani 1 esnafın yanında en az 2 kişi çalışıyor. Bu sayıyı aile olarak çarptığımızda 500-600 ortalama kişiyi kapsayacak. Yeşilköy halkı buradan faydalanıyor.