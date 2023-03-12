Depremde 10 metrelik bölünme olmuştu! Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den fay hattı değerlendirmesi: 8.1'e varan deprem olması gerekir

Kahramanmaraş depreminde ikiye ayrılan Hatay'ın Samandağı ilçesi Çubuklu köyündeki zeytinlik ile ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 10 metrelik bölünmenin fay hattı kaynaklı olmadığını söyledi. Sözbilir, böyle bir bölünmenin fay hattı kaynaklı olması için '8.1 şiddetinde deprem olması' gerektiğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 12.03.2023 13:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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