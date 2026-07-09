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Bursa’da alkollü sürücü skandalı! Hem polise bela okudu hem gazeteciye tükürdü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Bursa'da gerçekleştiren alkol denetimi sırasında polis ekiplerini fark ederek yavaşlayan ticari araç sürücüsü, yapılan testte alkollü çıktı. Aracının bağlanacağını öğrenince polise tepki gösteren sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensubuna tükürüp tehditler savurdu.

Bursa’da alkollü sürücü skandalı! Hem polise bela okudu hem gazeteciye tükürdü 1

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri alkol denetimleriyle trafik canavarlarına geçit vermiyor.

Bursa’da alkollü sürücü skandalı! Hem polise bela okudu hem gazeteciye tükürdü 2

Son olarak 11 Eylül Bulvarı Soğanlı mevkinde denetim yapan ekipler, kendilerini görüp yavaşlayan 16 Y plakalı ticari araçtan şüphelendi.

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Bursa’da alkollü sürücü skandalı! Hem polise bela okudu hem gazeteciye tükürdü 3

Durdurulan sürücüye rutin alkol testi yapıldı. Alkolmetreyi üfleyen sürücü Kürşat M., 1.63 promil alkollü çıktı. Aracın çekileceğini öğrenen Kürşat M., polis memurlarına "Alın arabayı götürün, sizin aileniz yok mu. Allah belanızı versin" diyerek tepki gösterdi.

Bursa’da alkollü sürücü skandalı! Hem polise bela okudu hem gazeteciye tükürdü 4

Olayı görüntüleyen basın mensubunun da üzerine yürüyen sürücü, "Üzerime gelmeyin, işimi yapıyorum" diyen gazeteciye bela okudu. Sürücü, "Yazıklar olsun" diyerek basın mensubuna tükürdü.

Bursa’da alkollü sürücü skandalı! Hem polise bela okudu hem gazeteciye tükürdü 5

Basın görevlisinin fotoğrafını da çeken alkollü sürücü, "Ben fotoğraf çekmedim. Ben yakalandığım için böyle bir şey çekiyorum. Seni Allah mı gönderdi. Kendini ayar etme, seni komaya sokarım" diyerek tehdit etti. 25 bin lira para cezası kesilen alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürürken, araç ise otoparka çekildi.

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