Bursa’da alkollü sürücü skandalı! Hem polise bela okudu hem gazeteciye tükürdü

Basın görevlisinin fotoğrafını da çeken alkollü sürücü, "Ben fotoğraf çekmedim. Ben yakalandığım için böyle bir şey çekiyorum. Seni Allah mı gönderdi. Kendini ayar etme, seni komaya sokarım" diyerek tehdit etti. 25 bin lira para cezası kesilen alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürürken, araç ise otoparka çekildi.