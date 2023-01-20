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Okullarda yarıyıl tatili başlıyor 🎓 Öğretmenin öğrencisine yazdığı karne notu sosyal medyayı salladı

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, karne alarak yarıyıl tatiline giriyor. Eylülde başlayan ilk dönem bugün sona eriyor. Veliler ve öğrencilerde karne heyecanı yaşanırken, öğretmenlerin karnelere yazdığı bazı notlar sosyal medyayı salladı. İşte o notlardan bazıları...

Giriş Tarihi: 20.01.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 09:07
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Okullarda yarıyıl tatili başlıyor 🎓 Öğretmenin öğrencisine yazdığı karne notu sosyal medyayı salladı

Öğretmenlerin, öğrencilerinin karnelerine yazdığı ilginç notlar gülümsetti.

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Okullarda yarıyıl tatili başlıyor 🎓 Öğretmenin öğrencisine yazdığı karne notu sosyal medyayı salladı

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Okullarda yarıyıl tatili başlıyor 🎓 Öğretmenin öğrencisine yazdığı karne notu sosyal medyayı salladı
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Okullarda yarıyıl tatili başlıyor 🎓 Öğretmenin öğrencisine yazdığı karne notu sosyal medyayı salladı
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Okullarda yarıyıl tatili başlıyor 🎓 Öğretmenin öğrencisine yazdığı karne notu sosyal medyayı salladı