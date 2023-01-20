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Antalya'da vahşet! Kafası ve kolları olmayan erkek cesedi bulundu | Kayıp uzuvlar didik didik aranıyor
Antalya'da ormanlık alanda kafası ve kolları olmayan çıplak erkek cesedinin kayıp uzuvlarının bulunması için arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 20 kişilik Çevik Kuvvet ekibi hassas burunlu köpekle ormanlık alanı didik didik taradı.
Giriş Tarihi: 20.01.2023 08:07Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 08:07