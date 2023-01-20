Antalya’da vahşet! Kafası ve kolları olmayan erkek cesedi bulundu | Kayıp uzuvlar didik didik aranıyor

20 KİŞİLİK EKİP VE HASSAS BURUNLU KÖPEKLE ARANIYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcı incelemesinin ardından cesedin, kafa, kolları ve cesede ait bulguların bulunması için bölgeye Köpek Eğitim Merkezi (KEM) ile Çevik Kuvvet ekipleri istendi.