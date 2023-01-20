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Haberler Galeri Antalya'da vahşet! Kafası ve kolları olmayan erkek cesedi bulundu | Kayıp uzuvlar didik didik aranıyor

Antalya'da vahşet! Kafası ve kolları olmayan erkek cesedi bulundu | Kayıp uzuvlar didik didik aranıyor

Antalya'da ormanlık alanda kafası ve kolları olmayan çıplak erkek cesedinin kayıp uzuvlarının bulunması için arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 20 kişilik Çevik Kuvvet ekibi hassas burunlu köpekle ormanlık alanı didik didik taradı.

Giriş Tarihi: 20.01.2023 08:07 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 08:07
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Antalya’da vahşet! Kafası ve kolları olmayan erkek cesedi bulundu | Kayıp uzuvlar didik didik aranıyor

Olay, Kepez ilçesi Santral Mahallesi 3270 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle gezintiye çıkan emekli polis memuru Faruk Çavuş, yol kenarında ceset gördü.

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Antalya’da vahşet! Kafası ve kolları olmayan erkek cesedi bulundu | Kayıp uzuvlar didik didik aranıyor

Çavuş'un 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Antalya’da vahşet! Kafası ve kolları olmayan erkek cesedi bulundu | Kayıp uzuvlar didik didik aranıyor

Hayvan barınağına yakın bölgede bulunan erkek cesedin, kafası ve kollarının olmadığı tespit edildi.

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Antalya’da vahşet! Kafası ve kolları olmayan erkek cesedi bulundu | Kayıp uzuvlar didik didik aranıyor

20 KİŞİLİK EKİP VE HASSAS BURUNLU KÖPEKLE ARANIYOR
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcı incelemesinin ardından cesedin, kafa, kolları ve cesede ait bulguların bulunması için bölgeye Köpek Eğitim Merkezi (KEM) ile Çevik Kuvvet ekipleri istendi.

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Antalya’da vahşet! Kafası ve kolları olmayan erkek cesedi bulundu | Kayıp uzuvlar didik didik aranıyor

Ormanlık alanda hassas burunlu bir köpek ve yaklaşık 20 kişilik çevik kuvvet ekibi arama çalışması gerçekleştirdi.