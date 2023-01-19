Hrant Dink kimdir, kaç yaşında öldü? Hrant Dink ne zaman, neden öldü?
"Hran Dink kimdir, neden öldü? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde İstanbul Şişli'de düzenlenecek anma programları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. Haberin duyurulmasının ardından Hrant Dink'i tanımayanlar, "Hrant Dink kimdir,neden öldü?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Hrant Dink hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 19.01.2023 11:13
Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 09:44