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Hrant Dink kimdir, kaç yaşında öldü? Hrant Dink ne zaman, neden öldü?

"Hran Dink kimdir, neden öldü? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde İstanbul Şişli'de düzenlenecek anma programları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. Haberin duyurulmasının ardından Hrant Dink'i tanımayanlar, "Hrant Dink kimdir,neden öldü?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Hrant Dink hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 19.01.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 09:44
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Hrant Dink kimdir, kaç yaşında öldü? Hrant Dink ne zaman, neden öldü?

Gazeteci Hrant Dink'in Şişli'de 19 Ocak 2007'de katledilmesinin üzerinden 16 yıl geçti. Osmanbey'deki Sebat Apartmanı önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren ünlü gazeteci için her sene olduğu gibi bu sene de anma töreni düzenlenecek. Peki "Hrant Dink neden öldü?", "Hrant Dink ne zaman, nerede, nasıl öldü?" İşte yaşam öyküsü...

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Hrant Dink kimdir, kaç yaşında öldü? Hrant Dink ne zaman, neden öldü?

HRANT DİNK NE ZAMAN ÖLDÜRÜLDÜ?

Gazeteci Hrant Dink, 16 yıl önce Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulunduğu Osmanbey'deki Sebat Apartmanı önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Ünlü gazeteci Hrant Dink Balıklı Ermeni Mezarlığı'na defnedilmiştir.Hrant Dink için her yıl olduğu gibi bu yıl da anma töreni düzenlenecek.

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Hrant Dink kimdir, kaç yaşında öldü? Hrant Dink ne zaman, neden öldü?

HRANT DİNK SUİKASTİ NEDİR?

Hrant Dink Suikastı, Agos gazetesinin Türkiye Ermenisi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de silahlı saldırgan Ogün Samast tarafından öldürülmesi olayı. Önceden pek çok tehdit almış olan Dink, Agos'un Halaskargazi Caddesindeki binasının önünde başının arkasına ateş edilerek öldürüldü.

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Hrant Dink kimdir, kaç yaşında öldü? Hrant Dink ne zaman, neden öldü?

HRANT DİNK KİMDİR?

Hrant Dink, Agos gazetesinin Şişli Halaskârgazi Caddesi üzerindeki binası önünde uğradığı silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybeden gazetecidir. Dink, 1954 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Babası Sivas'ın Gürün ilçesinde, annesi Gülvart ise Sivas'ın Kangal ilçesinde doğup büyümüştü. Anne ve babası 1961 yılında İstanbul'a taşınmalarının ardından boşandı. Hrant ve iki kardeşi Gedikpaşa'daki Ermeni Yetimhanesi'ne yerleştirildi.

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Hrant Dink kimdir, kaç yaşında öldü? Hrant Dink ne zaman, neden öldü?

Dink bu sırada Türkiye'de gelişmekte olan sol siyasetten etkilendi ve Türkiye Komünist Partisi / Marksist-Leninist çizgisinde siyaset yapmaya başladı. O yıllarda, örgüt ile Ermeni cemaatinin ilişkilendirilmesini önlemek amacıyla ismini mahkeme kararı ile Fırat olarak değiştirdi. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde zooloji eğitimi aldı. Bir süre sonra yetimhanede birlikte büyüdükleri Rakel ile evlendi.