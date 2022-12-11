Okan Bayülgen'li reklamla hacizli otel satmaya kalktılar! Bakanlık olaya el koydu
Yüksek kâr vaadiyle vatandaşın parasını alan sistemin son oyuncusu VClub oldu. Okan Bayülgen'le reklam yapan şirket Alaçatı'da üzerinde haciz bulunan oteli 9 bin kişiye birer metrekare hisseli olarak 325 biner TL'ye satmaya kalktı. VClub'la ilgili Ticaret Bakanlığı ve SPK inceleme başlattı.
Giriş Tarihi: 11.12.2022
08:35 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
08:35
TV'lere, internet sitelerine verdiği Okan Bayülgen'li reklamlarda yüksek gelir garantisi sunarak, mezardan bile küçük bir metrekarelik hisselerle 9 bin kişiye otel satmaya kalkan VClub'a inceleme başlatıldı. Yeni ponzi sistemine Ticaret Bakanlığı el attı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sistem 'aldatıcı reklam' ve 'devremülk mevzuatı' açısından incelemeye alındı. Sermaye Piyasası Kurulu da bir ticari faaliyetin gelirine ortak olma vaadiyle yasalara aykırı olarak para toplama girişiminde bulunan şirketle ilgili ön inceleme yapıyor.
200 MİLYON TL TOPLADILAR Daha önce bol vaatli reklam kampanyalarıyla vatandaştan para toplayan sonunda da batan sistemlere yenisinin eklendiğini SABAH gündeme getirmişti. Okan Bayülgen'li reklamlarla herkesi Alaçatı ve Bodrum'da otel sahibi yapmayı vaat eden VClub'ın modeli de benzerlerini hatırlatmıştı.
VClub reklamlarında yatırımcılara küçük bütçelerle ve tapulu olarak yatırım olanağı sağladığını iddia ediyor. Alaçatı ve Bodrum otelleri için bu yolla 1.000 kişiden 200 milyon TL'den fazla para toplandı.
Yeni ponzi sistemi şöyle işliyor: Alaçatı'da 132 odalı doğal sit alanına kurulu The S Oteli tapuda 1/9000 hisseye bölündü. Otel birer metrekare şeklinde vatandaşa satılıyor. Mezardan bile küçük bir metrekarelik hisse için vatandaştan 325 bin TL isteniyor.