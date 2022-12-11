HaberlerGaleri1770 No'lu mezardaki milyonerin sırrı çözülemedi! Türkiye bu haberi konuşmuştu | Dikkat çeken tuhaflık "Ölümünden sonra bile hesabından para aktardılar"
1770 No'lu mezardaki milyonerin sırrı çözülemedi! Türkiye bu haberi konuşmuştu | Dikkat çeken tuhaflık "Ölümünden sonra bile hesabından para aktardılar"
Türkiye gündemine bomba gibi düşen 1770 No'lu mezardaki milyonerin sır ölümüyle ilgili 6 aydır hiçbir gelişme yaşanmadı. Fethiye'de 200 milyon liralık arazisi elinden alınarak ölüme sürüklenen 78 yaşındaki Erdal Yenisoy'un mirasçıları avukatları aracılığıyla yeniden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi.