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Haberler Galeri 1770 No'lu mezardaki milyonerin sırrı çözülemedi! Türkiye bu haberi konuşmuştu | Dikkat çeken tuhaflık "Ölümünden sonra bile hesabından para aktardılar"

1770 No'lu mezardaki milyonerin sırrı çözülemedi! Türkiye bu haberi konuşmuştu | Dikkat çeken tuhaflık "Ölümünden sonra bile hesabından para aktardılar"

Türkiye gündemine bomba gibi düşen 1770 No'lu mezardaki milyonerin sır ölümüyle ilgili 6 aydır hiçbir gelişme yaşanmadı. Fethiye'de 200 milyon liralık arazisi elinden alınarak ölüme sürüklenen 78 yaşındaki Erdal Yenisoy'un mirasçıları avukatları aracılığıyla yeniden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi.

Sabah
Giriş Tarihi: 11.12.2022 07:32 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 09:10
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1770 No’lu mezardaki milyonerin sırrı çözülemedi! Türkiye bu haberi konuşmuştu | Dikkat çeken tuhaflık Ölümünden sonra bile hesabından para aktardılar

Evlenmeyen ve hiç çocuğu olmayan Erdal Yenisoy, İsviçre'de çevre ve insan sağlığı alanında yüksek lisans yaptıktan sonra 1976'da Fethiye'ye yerleştikten sonra o dönem köy olan Faralya Mahallesinde araziler satın aldı.

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1770 No’lu mezardaki milyonerin sırrı çözülemedi! Türkiye bu haberi konuşmuştu | Dikkat çeken tuhaflık Ölümünden sonra bile hesabından para aktardılar

Geçen Kasım ayında Fethiye Vergi Dairesinden Yenisoy'un varisleri olan 5 kuzenine vergi borcu ödemesi yapmaları konusunda bildirim geldi.

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1770 No’lu mezardaki milyonerin sırrı çözülemedi! Türkiye bu haberi konuşmuştu | Dikkat çeken tuhaflık Ölümünden sonra bile hesabından para aktardılar

Yaşlı adama uzun süredir ulaşamayan yakınları, yaptıkları araştırmada Yenisoy'un 7 Mayıs 2021'de "karın ağrısı ve mide bulantısı" şikayetiyle 112 Acil servisi tarafından Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldığını, bir gün sonra Kovid-19 teşhisiyle hayatını kaybettiğini, ardından Fethiye'de kimsesizler mezarlığına defnedildiğini öğrendi.

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1770 No’lu mezardaki milyonerin sırrı çözülemedi! Türkiye bu haberi konuşmuştu | Dikkat çeken tuhaflık Ölümünden sonra bile hesabından para aktardılar

200 MİLYONLUK ARAZİYE ÇÖKTÜLER

Yapılan araştırmada ise Yenisoy'un Ankara'ya getirilerek bir evde tutulduğu, Fethiye'de 200 milyon değerindeki arazisinin tapuda değerinin 20 milyon gösterilerek satıldı.

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1770 No’lu mezardaki milyonerin sırrı çözülemedi! Türkiye bu haberi konuşmuştu | Dikkat çeken tuhaflık Ölümünden sonra bile hesabından para aktardılar

Arazinin 21 Ocak 2021'de Yenisoy'dan noterde vekalet alan Haydar Y. tarafından, Necati E.'nin bir ay önce kurduğu Ankara merkezli şirkete geçtiği ortaya çıktı.