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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster?’de BÜYÜK GÜN! 20 yaşındaki Batu Alıcı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster?’de bu akşam 1 milyonluk soruyu görecek

Kim Milyoner Olmak İster?’de BÜYÜK GÜN! 20 yaşındaki Batu Alıcı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster?’de bu akşam 1 milyonluk soruyu görecek

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında büyük gün geldi çattı! Geçen hafta yarışmaya katılan 20 yaşındaki Batu Alıcı bu akşam 1 milyonluk soruyu görecek. Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim gören Alıcı, geçen hafta 400.000 TL'lik soruya doğru yanıt vererek 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazandı. Bütün joker haklarını kullanan Batu Alıcı 1 milyonluk soruya cevap verecek mi? Yoksa 400.000 lirasını alıp çekilecek mi? Türkiye'nin heyecanla beklediği gecede neler olacak?

Giriş Tarihi: 11.12.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 10:04
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Kim Milyoner Olmak İster?’de BÜYÜK GÜN! 20 yaşındaki Batu Alıcı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster?’de bu akşam 1 milyonluk soruyu görecek

Türkiye'de bu akşam gözler sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği, ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster? de olacak! Nefesler tutuldu! 20 yaşındaki genç yarışmacı Batu Alıcı bu akşam 1 milyonluk soruyu görecek! Peki 1 milyonu kazanırsa ne yapacak? İşte ayrıntılar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kim Milyoner Olmak İster?’de BÜYÜK GÜN! 20 yaşındaki Batu Alıcı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster?’de bu akşam 1 milyonluk soruyu görecek

Atv'nin yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?'de büyük gün geldi! Geçen hafta 400 bin liralık soruya doğru cevap veren 20 yaşındaki Batu Alıcı, bu akşamki bölümde 1 milyon lira değerindeki soruyu görecek

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Kim Milyoner Olmak İster?’de BÜYÜK GÜN! 20 yaşındaki Batu Alıcı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster?’de bu akşam 1 milyonluk soruyu görecek

1 MİLYON HEYECANI

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster?'de heyecan zirvede! Geçen hafta yarışmaya katılan 20 yaşındaki Batu Alıcı bu hafta 1 milyon değerindeki soru için yarışacak.

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Kim Milyoner Olmak İster?’de BÜYÜK GÜN! 20 yaşındaki Batu Alıcı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster?’de bu akşam 1 milyonluk soruyu görecek

TAMAM MI, DEVAM MI?

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan genç yarışmacı, geçen hafta 400 bin liralık soruya doğru cevap vererek büyük ödül için yarışmaya hak kazanmıştı. Alıcı, bu akşamki yayında son soruyu görüp 'ya tamam ya da devam' diyecek.

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Kim Milyoner Olmak İster?’de BÜYÜK GÜN! 20 yaşındaki Batu Alıcı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster?’de bu akşam 1 milyonluk soruyu görecek

BATU ALICI A HABER'E KONUŞTU!

ATV ekranlarının vazgeçilmez programlarından Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle milyonları heyecanlandırdı.