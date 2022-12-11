Kim Milyoner Olmak İster?’de BÜYÜK GÜN! 20 yaşındaki Batu Alıcı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster?’de bu akşam 1 milyonluk soruyu görecek

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında büyük gün geldi çattı! Geçen hafta yarışmaya katılan 20 yaşındaki Batu Alıcı bu akşam 1 milyonluk soruyu görecek. Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim gören Alıcı, geçen hafta 400.000 TL'lik soruya doğru yanıt vererek 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazandı. Bütün joker haklarını kullanan Batu Alıcı 1 milyonluk soruya cevap verecek mi? Yoksa 400.000 lirasını alıp çekilecek mi? Türkiye'nin heyecanla beklediği gecede neler olacak?

Giriş Tarihi: 11.12.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 10:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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