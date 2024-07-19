İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 9 kent için sarı alarm | O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak vuracak

İSTANBUL'UN DOĞUSUNA YEREL SAĞANAK...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, İstanbul'un doğusu, Sakarya, Kocaeli çevreleri ve bu akşam saatlerinde Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.