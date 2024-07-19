20 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 9 kent için sarı alarm | O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak vuracak

Yurt genelinde etkili olan hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre MGM, 9 ili sarı kodla uyardı. Yapılan açıklamada, "Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca İstanbul için de tarih verildi. Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak? Sarı kodla uyarılan 9 il hangileri? Kuvvetli yağış İstanbul, Ankara ve İzmir'de bekleniyor mu? İşte 5 günlük hava tahmin raporu...

Giriş: 19.07.2024 22:27 Güncelleme: 19.07.2024 23:04
  • 1
  • 21
İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 9 kent için sarı alarm | O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak vuracak

Yurt genelinde etkili olan hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayımladı.

  • 2
  • 21
İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 9 kent için sarı alarm | O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak vuracak

Buna göre MGM, 9 ili sarı kodla uyardı. Yapılan açıklamada, "Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

  • 3
  • 21
İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 9 kent için sarı alarm | O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak vuracak

İSTANBUL'UN DOĞUSUNA YEREL SAĞANAK...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, İstanbul'un doğusu, Sakarya, Kocaeli çevreleri ve bu akşam saatlerinde Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • 4
  • 21
İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 9 kent için sarı alarm | O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak vuracak

Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak? Sarı kodla uyarılan 9 il hangileri? Kuvvetli yağış İstanbul, Ankara ve İzmir'de bekleniyor mu? İşte 5 günlük hava tahmin raporu...

  • 5
  • 21
İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 9 kent için sarı alarm | O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak vuracak

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor