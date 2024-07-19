20 Temmuz 2024, Cumartesi
İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 9 kent için sarı alarm | O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak vuracak
Yurt genelinde etkili olan hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre MGM, 9 ili sarı kodla uyardı. Yapılan açıklamada, "Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca İstanbul için de tarih verildi. Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak? Sarı kodla uyarılan 9 il hangileri? Kuvvetli yağış İstanbul, Ankara ve İzmir'de bekleniyor mu? İşte 5 günlük hava tahmin raporu...
Giriş: 19.07.2024 22:27 Güncelleme: 19.07.2024 23:04
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21