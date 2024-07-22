82-83-84-85 plaka kodunu alan ilçeler... Türkiye İl Haritası sil baştan oluşuyor!

2024 yılında Türkiye'nin idari yapısında önemli değişikliklerin yaşanması bekleniyor. Bu değişiklikler çerçevesinde, il statüsü kazanma potansiyeline sahip 76 ilçe, nüfus yoğunluğu, ekonomik ve sosyal gelişmişlik, altyapı imkanları ve bölgesel etkileşim gibi bir dizi kritere göre değerlendirildi. İl olma yolunda aday gösterilen bu ilçeler, sadece yerel yönetimlerin yeniden yapılanması açısından değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmanın hızlandırılması açısından da stratejik bir öneme sahip. Bu ilçelerin hangi özelliklere sahip olduğu, hangi kriterlere göre öne çıktıkları ve il olma yolunda nasıl bir sıralama izledikleri ile ilgili tüm ayrıntılar bu raporda ele alınıyor.