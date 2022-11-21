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Haberler Galeri Öğretmenler Günü'ne özel hediye seçenekleri ve önerileri! 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır?

Öğretmenler Günü'ne özel hediye seçenekleri ve önerileri! 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır?

Öğretmenler Günü'ne sayılı günler kala, öğrenciler hediye arayışına girdi. Her 24 Kasım'da olduğu gibi öğretmenine olan sevgisini, saygısını yansıtmak isteyen binlerce öğrenci en güzel hediyeyi vermek istiyor. Peki, 24 Kasım'da öğretmene ne alınır? İşte, Öğretmenler Günü'nde öğretmeninize alabilceğiniz hediye fikirleri...

Giriş Tarihi: 21.11.2022 12:56 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 13:02
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Öğretmenler Günü’ne özel hediye seçenekleri ve önerileri! 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır?

Öğretmenler günü hediyesi ne alınır? 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne sayılı günler kaldı. Heyecanla beklenen bu özel günde öğrenciler, Öğretmenler Günü için hediye arayışına girdi. İşte, öğretmeninize alabileceğiniz hediye fikirleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğretmenler Günü’ne özel hediye seçenekleri ve önerileri! 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır?

Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor. 1981 yılından beri yurt genelinde kutlanan bu önemli günde hediye arayışına giren öğrenciler öğretmenlerine hediye vermek istiyor. Öğretmenlerini mutlu etmek isteyen öğrenciler, Öğretmenler Günü'ne özel hediye seçeneklerini araştırıyor.

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Öğretmenler Günü’ne özel hediye seçenekleri ve önerileri! 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

-İsim Yazılı Saat.

-İsim Yazılı Kutulu Kalem Seti.

-Kişiye Özel İsim yazılı Çelik Termos.

-Kişiye Özel Fotoğraf Baskılı 3 Boyutlu Led Lamba.

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Öğretmenler Günü’ne özel hediye seçenekleri ve önerileri! 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır?

-Öğretmenler Günü Temalı Tasarımlı Tişört.

-Kredi Kartlık veya Cüzdan.

-İsim Yazılı Hatıra- Not Defteri.

-İsim Yazılı Bardak veya Kupa.

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Öğretmenler Günü’ne özel hediye seçenekleri ve önerileri! 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır?

Kadın öğretmenlere; çiçek, takı, kozmetik ürünlerinin yanı sıra, kişiye özel kalem, not defteri, roman gibi hediyeler alınabilir. Öte yandan tekstil ürünleri, biblo gibi süs eşyaları da hediye edilebilir.