6 aylıkken konuşmaya başladı! 13 yaşında ama pek çok proje geliştirdi... Ahmet Yiğit Başoğlu: 2. Abdülhamid’i rol model alıyorum

Henüz 6 aylıkken konuşmaya başladı. 5 yaşına geldiğinde ise okuma-yazmayı öğrendi. Kimden mi bahsediyoruz dahi ve girişimci Ahmet Yiğit Başoğlu'ndan. Şimdilerde 13 yaşında olan Ahmet Yiğit, geliştirdiği projelerle geleceğin başarılı bilim insanlarından biri olmaya aday. İşte onun hikayesi...