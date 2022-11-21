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6 aylıkken konuşmaya başladı! 13 yaşında ama pek çok proje geliştirdi... Ahmet Yiğit Başoğlu: 2. Abdülhamid’i rol model alıyorum

Henüz 6 aylıkken konuşmaya başladı. 5 yaşına geldiğinde ise okuma-yazmayı öğrendi. Kimden mi bahsediyoruz dahi ve girişimci Ahmet Yiğit Başoğlu'ndan. Şimdilerde 13 yaşında olan Ahmet Yiğit, geliştirdiği projelerle geleceğin başarılı bilim insanlarından biri olmaya aday. İşte onun hikayesi...

A Haber
Giriş Tarihi: 21.11.2022 12:05 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 12:05
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6 aylıkken konuşmaya başladı! 13 yaşında ama pek çok proje geliştirdi: 2. Abdülhamid’i rol model alıyorum

Dahi ve girişimci Ahmet Yiğit Başoğlu, henüz 13 yaşında.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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6 aylıkken konuşmaya başladı! 13 yaşında ama pek çok proje geliştirdi: 2. Abdülhamid’i rol model alıyorum

O zekası ve icatlarıyla herkesi kendine hayran bırakıyor.

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6 aylıkken konuşmaya başladı! 13 yaşında ama pek çok proje geliştirdi: 2. Abdülhamid’i rol model alıyorum

Öyle ki henüz 5 yaşındayken geliştirdiği bir proje ile Türkiye'nin en genç girişimcisi oldu.

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6 aylıkken konuşmaya başladı! 13 yaşında ama pek çok proje geliştirdi: 2. Abdülhamid’i rol model alıyorum

Ahmet Yiğit, geleceğin başarılı bilim insanlarından biri olmaya aday.

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6 aylıkken konuşmaya başladı! 13 yaşında ama pek çok proje geliştirdi: 2. Abdülhamid’i rol model alıyorum

Şimdiye kadar pek çok icat yaptı, fikirleriyle görenleri hayrete düşürdü.