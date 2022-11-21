21 Kasım 2022, Pazartesi
6 aylıkken konuşmaya başladı! 13 yaşında ama pek çok proje geliştirdi... Ahmet Yiğit Başoğlu: 2. Abdülhamid’i rol model alıyorum
Henüz 6 aylıkken konuşmaya başladı. 5 yaşına geldiğinde ise okuma-yazmayı öğrendi. Kimden mi bahsediyoruz dahi ve girişimci Ahmet Yiğit Başoğlu'ndan. Şimdilerde 13 yaşında olan Ahmet Yiğit, geliştirdiği projelerle geleceğin başarılı bilim insanlarından biri olmaya aday. İşte onun hikayesi...
Giriş Tarihi: 21.11.2022 12:05 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 12:05
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