Son halini arkadaşları bile tanıyamadı! "Kısa sürede nasıl kilo veririm?" diye çözüm yolları aradı... 8 ayda 75 kilo verdi

"İNSANLARLA KONUŞAMIYORDUM"

Yaşadıklarını anlatan Şahin, "Özgüvenim yerle bir olmuştu. Kendimi çok mutsuz hissediyordum. Sürekli dışarıdan yemekler söyleyip, kendimi odama kapatmıştım. Sosyal hayatım yoktu. Dışarıya çıkıp insanlarla konuşamıyordum. Hayatımda o kadar zorluk çekiyordum ki toplu taşımaya bile binemiyordum. Uçağa bindiğim zaman ek kemer istemem gerekiyordu." ifadelerini kullandı.