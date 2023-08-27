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Haberler Galeri Son halini arkadaşları bile tanıyamadı! "Kısa sürede nasıl kilo veririm?" diye çözüm yolları aradı... 8 ayda 75 kilo verdi

Son halini arkadaşları bile tanıyamadı! "Kısa sürede nasıl kilo veririm?" diye çözüm yolları aradı... 8 ayda 75 kilo verdi

Ankara'da üniversite öğrencisi Halit Buğra Şahin, 8 ayda 150 kilodan 75 kiloya düştü. Zayıflama kararı aldıktan sonraki süreci anlatan Şahin, yeni halini yakınlarının dahi tanıyamamasından oldukça mutlu. Bu süreci "resmen içimden bir insan çıktı" diyerek yorumladı.

A Haber
Giriş Tarihi: 27.08.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 10:18
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Son halini arkadaşları bile tanıyamadı! Kısa sürede nasıl kilo veririm? diye çözü yolları aradı... 8 ayda 75 kilo verdi

Azmetti hedef koydu 8 ayda 75 kilo verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son halini arkadaşları bile tanıyamadı! Kısa sürede nasıl kilo veririm? diye çözü yolları aradı... 8 ayda 75 kilo verdi

Yeni halini arkadaşları bile tanıyamadı.

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Son halini arkadaşları bile tanıyamadı! Kısa sürede nasıl kilo veririm? diye çözü yolları aradı... 8 ayda 75 kilo verdi

Ankara'da yaşayan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Halit Buğra Şahin 150 kiloydu.

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Son halini arkadaşları bile tanıyamadı! Kısa sürede nasıl kilo veririm? diye çözü yolları aradı... 8 ayda 75 kilo verdi

Şahin, kilosu nedeniyle sosyal hayatının ve hareket alanlarının kısıtlandığını fark edince zayıflamaya karar verdi ve hedef koydu.

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Son halini arkadaşları bile tanıyamadı! Kısa sürede nasıl kilo veririm? diye çözü yolları aradı... 8 ayda 75 kilo verdi

"İNSANLARLA KONUŞAMIYORDUM"

Yaşadıklarını anlatan Şahin, "Özgüvenim yerle bir olmuştu. Kendimi çok mutsuz hissediyordum. Sürekli dışarıdan yemekler söyleyip, kendimi odama kapatmıştım. Sosyal hayatım yoktu. Dışarıya çıkıp insanlarla konuşamıyordum. Hayatımda o kadar zorluk çekiyordum ki toplu taşımaya bile binemiyordum. Uçağa bindiğim zaman ek kemer istemem gerekiyordu." ifadelerini kullandı.