27 Ağustos 2023, Pazar
Son halini arkadaşları bile tanıyamadı! "Kısa sürede nasıl kilo veririm?" diye çözüm yolları aradı... 8 ayda 75 kilo verdi
Ankara'da üniversite öğrencisi Halit Buğra Şahin, 8 ayda 150 kilodan 75 kiloya düştü. Zayıflama kararı aldıktan sonraki süreci anlatan Şahin, yeni halini yakınlarının dahi tanıyamamasından oldukça mutlu. Bu süreci "resmen içimden bir insan çıktı" diyerek yorumladı.
Giriş Tarihi: 27.08.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 10:18
- 1
- 68
- 2
- 68
- 3
- 68
- 4
- 68
- 5
- 68