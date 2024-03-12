Sahte tereyağı yakayı bakın nasıl ele veriyor! Eğer eritince ya da bıçakla keserken...

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan tereyağı yemeklere hem zengin bir tat katıyor hem de sağlık açısından önemli faydalar sunuyor. Ancak piyasada sahte veya düşük kaliteli tereyağlarıyla karşılaşmak mümkün. Peki, tereyağının gerçek olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? İşte gerçek tereyağını ayırt etmenin ipuçları!