Edirne’de tarihi Taş Köprü’sü kaderine terk edildi! Yapılaşmanın arasında kayboldu

"İKİNCİ MURAD DÖNEMİNDE YAPILMIŞ"



Köprünün çok bakımsız olduğunu vurgulayan Bayatlı, "Ciddi bir restorasyon istiyor ve eğim yapmış durumda. Büyük ihtimalle burası mevsimlik bir dere yatağı gibi alan olması gerekiyor. Bu tip yerlere bu şekilde mevsimlerde rahat geçilebilmesi için yaya köprüleri yapıyorlardı. Bildiğimiz kadarıyla 15'inci yüzyılda 2'nci Murad döneminde yapılmış. Şu anda gördüğümüz tek gözlü fakat tahminimce bu köprü biraz uzundu önceden. Belki bir gözü daha içeride kalmış olabilir yani köprülerin ulaşımda ne kadar önemli bir obje olduğunu görmekteyiz. Camilerin de yanına bu şekilde küçük de olsa köprüler yapılarak rahatlıkla insanların, cemaatin oraya ulaşması sağlanmaktaydı" diye konuştu.