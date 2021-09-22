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Edirne’de tarihi Taş Köprü’sü kaderine terk edildi! Yapılaşmanın arasında kayboldu

Edirne'de, tarihi 'Taş Köprü', yok olmaya yüz tuttu. Zaman içerisinde etrafı evlerle kaplanan ve gözden kaybolmaya başlayan köprünün iyi bir bakıma ihtiyacı olduğunu belirten, tarih araştırmacısı Altay Bayatlı, "Aslında bu köprü için Edirne'de 'kayıp köprü' diyebiliriz. Mahalle arasında kalarak kaderine terk edilmiş durumda." dedi.


DHA
Giriş Tarihi: 22.09.2021 13:15
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Edirne’de tarihi Taş Köprü’sü kaderine terk edildi! Yapılaşmanın arasında kayboldu

Edirne'nin Menzilahir Mahallesi'nde yer alan, 15'inci yüzyıldan kalma Muradiye Camii'ne geçişlerin yapılması için yine aynı dönemde inşa ettirildiği düşünülen ve halk arasında 'Taş Köprü' olarak bilinen tarihi köprünün, etrafını kaplayan evlerin arasında yok olmaya yüz tuttu.

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Edirne’de tarihi Taş Köprü’sü kaderine terk edildi! Yapılaşmanın arasında kayboldu

Birçok gözü olan köprüden zaman içinde tek göz kalırken, oluşan tahribat ise korkutuyor.

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Edirne’de tarihi Taş Köprü’sü kaderine terk edildi! Yapılaşmanın arasında kayboldu

"NADİR KÖPRÜLERDEN BİRİ"

Kentte tarihi köprüler üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan, tarih araştırmacısı Altay Bayatlı, köprünün ciddi bakıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Bayatlı, "Köprümüz yaya köprüsü. Camilerin yanına yapılan nadir köprülerden bir tanesi fakat günümüzde sokak içinde evlerin arasında kalmış durumda. Bayezid Külliyesi için Edirne'de nasıl ki camiye ulaşmak için köprü yapmışlarsa burada da aynı şekilde camiye daha rahat ulaşabilmek için ki Muradiye aynı zamanda bir mevlevihanedir, mevlevihaneye ulaşmak için bu şekilde bir yaya köprüsü yapmışlardır. Anladığımız kadarıyla köprünün genişliği de yaklaşık bir at arabasının geçebileceği boyutlarda. O nedenle buradan ufak da olsa birtakım yükleri de taşıdıklarını anlayabiliyoruz" dedi.

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Edirne’de tarihi Taş Köprü’sü kaderine terk edildi! Yapılaşmanın arasında kayboldu

"İKİNCİ MURAD DÖNEMİNDE YAPILMIŞ"

Köprünün çok bakımsız olduğunu vurgulayan Bayatlı, "Ciddi bir restorasyon istiyor ve eğim yapmış durumda. Büyük ihtimalle burası mevsimlik bir dere yatağı gibi alan olması gerekiyor. Bu tip yerlere bu şekilde mevsimlerde rahat geçilebilmesi için yaya köprüleri yapıyorlardı. Bildiğimiz kadarıyla 15'inci yüzyılda 2'nci Murad döneminde yapılmış. Şu anda gördüğümüz tek gözlü fakat tahminimce bu köprü biraz uzundu önceden. Belki bir gözü daha içeride kalmış olabilir yani köprülerin ulaşımda ne kadar önemli bir obje olduğunu görmekteyiz. Camilerin de yanına bu şekilde küçük de olsa köprüler yapılarak rahatlıkla insanların, cemaatin oraya ulaşması sağlanmaktaydı" diye konuştu.

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Edirne’de tarihi Taş Köprü’sü kaderine terk edildi! Yapılaşmanın arasında kayboldu

"KURTARILMASI GEREKİYOR"

Köprünün ihmal edildiğini söyleyen Bayatlı, "Ciddi derecede yapılaşma söz konusu. Ben daha önce gelip incelediğimde köprü daha açık durumdaydı. Yani iki kanadını da en azından görebiliyorduk, şu anda oldukça eğim vermiş durumda, aynı zamanda da kemerin iki tarafına da ayaklara yerleşim olmuş durumda. Enteresan şekilde zamanında suyun aktığı yerlerden şu anda yaya geçişleri de olmakta. Burasının kurtarılması gereken bir köprü olduğunu düşünüyorum çünkü çok bilinmiyor. Tamamen mahalle arasında kalmış durumda ve Muradiye'nin bir parçası olarak görüyorum ben bu köprüyü" dedi.