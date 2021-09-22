22 Eylül 2021, Çarşamba
Edirne’de tarihi Taş Köprü’sü kaderine terk edildi! Yapılaşmanın arasında kayboldu
Edirne'de, tarihi 'Taş Köprü', yok olmaya yüz tuttu. Zaman içerisinde etrafı evlerle kaplanan ve gözden kaybolmaya başlayan köprünün iyi bir bakıma ihtiyacı olduğunu belirten, tarih araştırmacısı Altay Bayatlı, "Aslında bu köprü için Edirne'de 'kayıp köprü' diyebiliriz. Mahalle arasında kalarak kaderine terk edilmiş durumda." dedi.
Giriş Tarihi: 22.09.2021 13:15
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