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Koronavirüs savaşçısı yoğun bakım hemşiresinin 1 günü kamerada! Sosyal medyadan destek yağdı
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, 'Covid-19' yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan, 1 çocuk annesi Nalan Tüzan'ın 1 günü, hastane çalışanlarınca kamerayla kayda alındı. Koronavirüs sürecince yoğun bakım hemşiresinin yaşadıklarını ve iş temposunu gösteren video, sosyal medyada ilgi görürken, destek mesajları yağdı.
Giriş Tarihi: 14.05.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 12:58
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