Koronavirüs savaşçısı yoğun bakım hemşiresinin 1 günü kamerada! Sosyal medyadan destek yağdı

'MASKEYLE BAZEN NEFES ALMAKTA ZORLANIYORUM'

Koronavirüs sürecinde hayatında yaşadığı değişimi dile getiren Nalan Tüzan, şunları söyledi:

"Sabahları güne erken başlıyorum. Tabi bu 'Covid-19' sürecinde birtakım değişiklikler olmadı değil. Evliyim, 3 yaşında bir oğlum var. Yaklaşık olarak 2 aydır onlardan ayrı yaşıyorum. Onları çok özlüyorum ve çok üzülüyorum ama bugünlerin geçeceğini biliyorum. Dolayısıyla sabrediyorum.