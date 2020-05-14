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Haberler Galeri Koronavirüs savaşçısı yoğun bakım hemşiresinin 1 günü kamerada! Sosyal medyadan destek yağdı

Koronavirüs savaşçısı yoğun bakım hemşiresinin 1 günü kamerada! Sosyal medyadan destek yağdı

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, 'Covid-19' yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan, 1 çocuk annesi Nalan Tüzan'ın 1 günü, hastane çalışanlarınca kamerayla kayda alındı. Koronavirüs sürecince yoğun bakım hemşiresinin yaşadıklarını ve iş temposunu gösteren video, sosyal medyada ilgi görürken, destek mesajları yağdı.

Giriş Tarihi: 14.05.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 12:58
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Koronavirüs savaşçısı yoğun bakım hemşiresinin 1 günü kamerada! Sosyal medyadan destek yağdı

Eskişehir Şehir Hastanesi tarafından koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının yaşadığı yoğunluk ve 1 günlük iş temposu görüntülendi.

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Koronavirüs savaşçısı yoğun bakım hemşiresinin 1 günü kamerada! Sosyal medyadan destek yağdı

6 yıllık yoğun bakım hemşiresi olan, evli ve 3 yaşında çocuk annesi Nalan Tüzan'ın 1 günde yaşadıklarının yer aldığı video, paylaşıldığı sosyal medya hesaplarında yoğun ilgi gördü.

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Koronavirüs savaşçısı yoğun bakım hemşiresinin 1 günü kamerada! Sosyal medyadan destek yağdı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2 aydır eşinden ve çocuğundan ayrı otelde kalan Tüzan'ın sabah erken uyanmasından işe gitmesine kadar mesaide yaşadığı zorluklar ile ailesine olan hasreti görüntülerle anlatıldı.

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Koronavirüs savaşçısı yoğun bakım hemşiresinin 1 günü kamerada! Sosyal medyadan destek yağdı

'MASKEYLE BAZEN NEFES ALMAKTA ZORLANIYORUM'
Koronavirüs sürecinde hayatında yaşadığı değişimi dile getiren Nalan Tüzan, şunları söyledi:

"Sabahları güne erken başlıyorum. Tabi bu 'Covid-19' sürecinde birtakım değişiklikler olmadı değil. Evliyim, 3 yaşında bir oğlum var. Yaklaşık olarak 2 aydır onlardan ayrı yaşıyorum. Onları çok özlüyorum ve çok üzülüyorum ama bugünlerin geçeceğini biliyorum. Dolayısıyla sabrediyorum.

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Koronavirüs savaşçısı yoğun bakım hemşiresinin 1 günü kamerada! Sosyal medyadan destek yağdı

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde dahili yoğun bakımda çalışıyorum. Bu süreçte yoğun bakım pandemi olarak planlandı. İşimi seviyorum ve çalışmaya devam ediyorum. Sağlık çalışanları olarak bu savaşta bizler ön cephedeyiz. Psikolojik olarak sağlam olmamızın yoğun ekip ruhunun büyük bir payı var. Tüm çalışanlarımız tek bir makinenin birbirinden ayrılmayacak dişleri gibi. 'Covid-19' hastalarına bakarken kişisel koruyucu ekipmanlarımızı dikkatlice giyiyoruz. Bu ekipmanların içerisinde uzun süre çalışmak başlı başına bir sıkıntı.