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O iller için kritik uyarı: Lapa lapa kar yağacak! Kış asıl şimdi geliyor! Kar fırtına dozunu artıracak!

Hava durumuna ilişkin detaylar araştırılırken özellikle Marmara Bölgesi'nde kar yağışına ilişkin detaylar merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıya göre 5 gün boyunca illerimizde görülecek tahmini hava sıcakları duyuruldu. Bazı illerimizde kar yağışı görülürken bazı illerimizde de yağmurlu hava etkisini gösterecek. Peki kar ne zaman yağacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 08:52
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O iller için kritik uyarı: Lapa lapa kar yağacak! Kış asıl şimdi geliyor! Kar fırtına dozunu artıracak!

Kar ne zaman yağacak sorusu sıklıkla araştırılıyor. Vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıları yakından takip ederek detayları takip ediyor. Ülke genelinde doğu illerinde yer yer kar yağışı gözlemlenirken batı tarafa geçtikçe soğuk hava ve rüzgarın hakim olduğu gözlemleniyor. Haftanın sonuna doğru ise o illerde kar yağışı bekleniyor. İşte detayları...

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O iller için kritik uyarı: Lapa lapa kar yağacak! Kış asıl şimdi geliyor! Kar fırtına dozunu artıracak!

O İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Öte yandan haftanın ilerleyen günlerinde özellikle Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı bekleniyor.

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O iller için kritik uyarı: Lapa lapa kar yağacak! Kış asıl şimdi geliyor! Kar fırtına dozunu artıracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısında Adana, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis ve Osmaniye illeri yer aldı.

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O iller için kritik uyarı: Lapa lapa kar yağacak! Kış asıl şimdi geliyor! Kar fırtına dozunu artıracak!

3 kentte kuvvetli yağış, 30 kentte de kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçmaları, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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O iller için kritik uyarı: Lapa lapa kar yağacak! Kış asıl şimdi geliyor! Kar fırtına dozunu artıracak!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.