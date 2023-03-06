06 Mart 2023, Pazartesi
O iller için kritik uyarı: Lapa lapa kar yağacak! Kış asıl şimdi geliyor! Kar fırtına dozunu artıracak!
Hava durumuna ilişkin detaylar araştırılırken özellikle Marmara Bölgesi'nde kar yağışına ilişkin detaylar merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıya göre 5 gün boyunca illerimizde görülecek tahmini hava sıcakları duyuruldu. Bazı illerimizde kar yağışı görülürken bazı illerimizde de yağmurlu hava etkisini gösterecek. Peki kar ne zaman yağacak?
Giriş Tarihi: 06.03.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 08:52
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