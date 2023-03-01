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EYT başvuruları NE ZAMAN başlayacak? Düzenleme KİMLERİ kapsıyor? Süreç NASIL işleyecek? Depremzedeler için EYT hakkı

Son dakika EYT haberi... EYT başvuruları nasıl yapılacak? TBMM'de kabul edilerek yasalaşan EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 01.03.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 10:34
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EYT başvuruları NE ZAMAN başlayacak? Düzenleme KİMLERİ kapsıyor? Süreç NASIL işleyecek? Depremzedeler için EYT hakkı

Milyonların merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili düzenleme 395 oyla TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT başvuruları NE ZAMAN başlayacak? Düzenleme KİMLERİ kapsıyor? Süreç NASIL işleyecek? Depremzedeler için EYT hakkı

Başvuru süreci ise düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlayacak.

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EYT başvuruları NE ZAMAN başlayacak? Düzenleme KİMLERİ kapsıyor? Süreç NASIL işleyecek? Depremzedeler için EYT hakkı

Genel Kurul'a katılan 395 milletvekilinin tümü teklifin kabulü yönünde oy kullandı. Teklifin birinci maddesi üzerinde, AK Parti ve MHP'nin ortak önergesi kabul edildi.

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EYT başvuruları NE ZAMAN başlayacak? Düzenleme KİMLERİ kapsıyor? Süreç NASIL işleyecek? Depremzedeler için EYT hakkı

Buna göre işverenin sosyal güvenlik destek priminden yararlanması için emekli ve yaşlılık aylığı bağlananların tekrar işe başlatılması için öngörülen 10 günlük süre 30 güne çıkarıldı.

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EYT başvuruları NE ZAMAN başlayacak? Düzenleme KİMLERİ kapsıyor? Süreç NASIL işleyecek? Depremzedeler için EYT hakkı

Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması bekleniyor.