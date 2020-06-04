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O ilimizde görüldü! Türkiye'nin en büyük ve en zehirli ölümcül yılanı

Son dakik haberi... Muş'un yüksek kesimlerinde bir vatandaş tarafından Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı koca engerekler görüntülendi.

Giriş Tarihi: 04.06.2020 12:43 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 13:08
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O ilimizde görüldü! Türkiye'nin en büyük ve en zehirli ölümcül yılanı
O ilimizde görüldü! Türkiye'nin en büyük ve en zehirli ölümcül yılanı

Muş'un Zovaser Dağı civarına gezen bir vatandaş, arazide gördüğü 2 dev yılan karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Hemen harekete geçen vatandaş, Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı olarak bilinen koca engereğin görüntüsünü çekerek, videoyu Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü yetkilileri ile paylaştı.

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O ilimizde görüldü! Türkiye'nin en büyük ve en zehirli ölümcül yılanı
O ilimizde görüldü! Türkiye'nin en büyük ve en zehirli ölümcül yılanı

Şube müdürlüğü emrinde görevli teknik personellerden Ferzende Saygın ve Mestan Hisarkaya tarafından yapılan teknik araştırmalar neticesinde yılanların koca engerek olduğu kanaatine varıldı.

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O ilimizde görüldü! Türkiye'nin en büyük ve en zehirli ölümcül yılanı
O ilimizde görüldü! Türkiye'nin en büyük ve en zehirli ölümcül yılanı

İŞTE DÜNYANIN EN TEHLİKELİ HAYVANLARI

Sarı akrep

Renginin sarı olması nedeniyle çöl akrebi olarak adlandırılan bu tür ülkemizde ilk kez Adıyaman'da görülmüş.

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O ilimizde görüldü! Türkiye'nin en büyük ve en zehirli ölümcül yılanı
O ilimizde görüldü! Türkiye'nin en büyük ve en zehirli ölümcül yılanı

Dünyada ise genelde kurak yerlerde rastlanılan sarı akrep dünyanın en zehirli akreplerinden biri... Zehri ölümcül olan sarı akrebin zehrinin belirtileri ise yüksek ateş ve felç...

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O ilimizde görüldü! Türkiye'nin en büyük ve en zehirli ölümcül yılanı
O ilimizde görüldü! Türkiye'nin en büyük ve en zehirli ölümcül yılanı

Katil arı

Görünüş olarak bal arılarından tamamen farksız olan bu tür saniyeler içerisinde öldürmesiyle biliniyor.