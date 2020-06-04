O ilimizde görüldü! Türkiye'nin en büyük ve en zehirli ölümcül yılanı

Son dakik haberi... Muş'un yüksek kesimlerinde bir vatandaş tarafından Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı koca engerekler görüntülendi.

Giriş Tarihi: 04.06.2020 12:43 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 13:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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