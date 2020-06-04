Müge Anlı’da 40 yıllık hasret son buldu! Saliha Barutçu'nun yıllardır görmediği oğlu Zülfikar Şah Yılmaz bulundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 4 Haziran Perşembe günü yayınlanan canlı yayınında 40 yıllık hasret son buldu. 14 yaşında Almanya'da zorla evlendirilen ve Zülfükar adından bir oğlu olan Saliha Barutçu, eşi tarafından Türkiye'ye gönderildikten sonra çocuğu kendisinden koparılmıştı. Saliha Barutçu neredeyse 40 yıldır görmediği oğluna kavuşmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında Saliha Hanım'a oğlunun bulunduğu ve Zülfikar Bey'in şu anda Almanya'da olduğu müjdesi canlı yayında verildi. Saliha Hanım, yıllardır görmediği oğlunun sesini canlı yayında ilk kez duydu.