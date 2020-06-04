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Haberler Galeri Müge Anlı’da 40 yıllık hasret son buldu! Saliha Barutçu'nun yıllardır görmediği oğlu Zülfikar Şah Yılmaz bulundu

Müge Anlı’da 40 yıllık hasret son buldu! Saliha Barutçu'nun yıllardır görmediği oğlu Zülfikar Şah Yılmaz bulundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 4 Haziran Perşembe günü yayınlanan canlı yayınında 40 yıllık hasret son buldu. 14 yaşında Almanya'da zorla evlendirilen ve Zülfükar adından bir oğlu olan Saliha Barutçu, eşi tarafından Türkiye'ye gönderildikten sonra çocuğu kendisinden koparılmıştı. Saliha Barutçu neredeyse 40 yıldır görmediği oğluna kavuşmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında Saliha Hanım'a oğlunun bulunduğu ve Zülfikar Bey'in şu anda Almanya'da olduğu müjdesi canlı yayında verildi. Saliha Hanım, yıllardır görmediği oğlunun sesini canlı yayında ilk kez duydu.

Giriş Tarihi: 04.06.2020 12:55 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 13:05
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Müge Anlı’da 40 yıllık hasret son buldu! Saliha Barutçu'nun yıllardır görmediği oğlu Zülfikar Şah Yılmaz bulundu

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında herkesi duygulandıran bir kavuşma yaşandı. 14 yaşında Almanya'da zorla evlendirilen ve eşi tarafından Türkiye'ye gönderildikten sonra çocuğu kendisinden koparılan Saliha Barutçu, yıllardır görmediği oğlu Zülfikar Şah Yılmaz'ı bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

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Müge Anlı’da 40 yıllık hasret son buldu! Saliha Barutçu'nun yıllardır görmediği oğlu Zülfikar Şah Yılmaz bulundu

İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan Saliha Barutçu yıllardır görmediği oğlu Zülfikar Şah'ı bulmak için atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu.

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Müge Anlı’da 40 yıllık hasret son buldu! Saliha Barutçu'nun yıllardır görmediği oğlu Zülfikar Şah Yılmaz bulundu

Saliha Hanım'a oğlunun bulunduğu ve Zülfikar Bey'in şu anda Almanya'da olduğu müjdesi canlı yayında verildi.

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Müge Anlı’da 40 yıllık hasret son buldu! Saliha Barutçu'nun yıllardır görmediği oğlu Zülfikar Şah Yılmaz bulundu

OĞLUNUN SESİNİ YILLAR SONRA İLK KEZ DUYDU

Anne - oğul yıllar sonra ilk defa birbirlerinin sesini duydu. Canlı yayına bağlanan Zülfikar Bey yıllar sonra ilk kez canlı yayında annesiyle konuştu. Saliha Hanım, oğlunun neden bunca zaman kendisini aramadığını sordu. Buzların kısa sürede eridiği anne- oğul, telefonda hasret giderdi.

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Müge Anlı’da 40 yıllık hasret son buldu! Saliha Barutçu'nun yıllardır görmediği oğlu Zülfikar Şah Yılmaz bulundu

Oğlunun evlendiğini ve bir torunun dünyaya geldiğini de ilk kez canlı yayında öğrenen Saliha Hanım duygusal anlar yaşadı.