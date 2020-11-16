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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri O ilde dehşete düşüren görüntü: Koronavirüsün ana vatanı burası! O ilde dehşete düşüren görüntü: Koronavirüsün ana vatanı burası! Kış aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye'de koronavirüse karşı yeni önlemler alınırken Adana'dan gelen skandal görüntüler dehşete düşürdü. Adana'da hafta sonu sabahın ilk ışıklarıyla ucuz ürün almak isteyenlerin akınına uğrayan bit pazarında, koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Müşteriler, dip dibe kurulan tezgahlarda uzun süre pazarlık yaparak temas süresini uzattı. Giriş Tarihi: 16.11.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 11:04 Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir ve Mirzaçelebi mahalleleri sınırında sabahın ilk ışıklarıyla kurulan bit pazarı, günün ilerleyen saatlerinde müşterilerin akınına uğruyor. GALERİ DEVAM EDİYOR Teknolojik cihazlardan, giyime kadar birçok ikinci el ürününün bulunduğu pazarda ucuz ürün satın almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. Koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı pazarda, müşteriler dip dibe kurulan tezgahlarda pazarlığa tutuştu. MASKESİZ VATANDAŞTAN, KORONAVİRÜS DUYARLILIĞI Pazarda maske takmadan dolaşan Hakan Başdemir, vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uymadığını belirterek, "Koronavirüsün anavatanı burasıdır. Başka bir şey söylemeye gerek yok" dedi. "Siz neden maske takmıyorsunuz?" sorusuna ise Başdemir, "Kızımla ekmek almaya çıkmıştım. Bu nedenle maske takmadım. Cezama razıyım" diye cevap verdi. 12 yıldır bit pazarına kurduğu tezgahtan geçimini sağlayan Hacı Temel (27), "Arkadaşlarımız, kullanılmayıp atılan ürünleri topluyor. Biz de geceden gelip, yer kapıyoruz ve tezgahımızı açarak ekmeğimiz için mücadele veriyoruz. Alışveriş merkezlerinde bin 500 liraya satılan bir ürünü, burada 400 liradan satıyoruz" diye konuştu.