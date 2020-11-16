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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri O ilde 200 kişi tespit edildi: Çıkınca çok daha dikkatli olacağız O ilde 200 kişi tespit edildi: Çıkınca çok daha dikkatli olacağız Rize'de koronavirüs salgını sürecinde son 2 ayda karantina kuralını ihlal eden yaklaşık 200 kişi, yurtlara yerleştirildi. Denetimler sırasında 'Ekmek almaya gittim, tarlaya indim, bankaya gittim, haberim yoktu' mazeretleri üretenler, karantinadan çıkınca kurallara daha çok dikkat ederek, tedbirli davranacaklarını belirtti. Giriş Tarihi: 16.11.2020 09:01 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 09:03
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele sürerken, pozitif vakalar ile temaslılar evlerde karantinaya alınıyor. Covid-19 sürecinde karantinayı ihlal eden vatandaşlar da yurtlara yerleştiriliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Rize'de 2 aydır devam eden uygulama ile karantina kurallarını ihlal edenlerle kente öğrenci ve işçi olarak gelip, hasta ve temaslı olduğu belirlenen, ancak izolasyon için uygun yeri olmayanlar Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Yeşilçay Öğrenci Yurdu'na yerleştiriliyor.
'ÇAY TARLASINA GİTTİM'
Karantinadaki Hasan Bayram, babasının test sonucunun pozitif çıktığını belirterek, "Ben de evde karantinadaydım. Bir ara çay tarlasına gittim. Tam da o esnada jandarmalar telefonla evi aradı. Ben de onlara yerimi söylemedim, başka yerlerde kendimi arattım, uğraştırdım onları ama sonra yakaladılar. 'Cezam neyse çekerim' dedim.
7 gündür buradayım, 7 günüm daha kaldı. 3 bin lira da para cezası yedim, buradan çıkınca onu ödeyeceğim. Bir de 900 lira maske takmadığım için cezam var. Burada bize çok iyi bakıyorlar. Buradan çıkınca kurallara gerçekten riayet edeceğim, maskesiz asla sokağa çıkmayacağım, insanlarla temastan kaçınacağım. Sokakta maskesiz birini görünce de hemen polise ihbar edeceğim" dedi.