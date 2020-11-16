O ilde 200 kişi tespit edildi: Çıkınca çok daha dikkatli olacağız

7 gündür buradayım, 7 günüm daha kaldı. 3 bin lira da para cezası yedim, buradan çıkınca onu ödeyeceğim. Bir de 900 lira maske takmadığım için cezam var. Burada bize çok iyi bakıyorlar. Buradan çıkınca kurallara gerçekten riayet edeceğim, maskesiz asla sokağa çıkmayacağım, insanlarla temastan kaçınacağım. Sokakta maskesiz birini görünce de hemen polise ihbar edeceğim" dedi.