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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Herkes merak ediyor: Mazgalın içini izleyen köpek için İtfaiye ekipleri harekete geçti Herkes merak ediyor: Mazgalın içini izleyen köpek için İtfaiye ekipleri harekete geçti İzmit'te bir sokak köpeğinin her gün düzenli olarak belirli saatlerde gelerek caddede bulunan mazgalın içerisini izlemesi merak konusu oldu. Köpeğin odaklandığı mazgallar itfaiye ekipleri tarafından özel kameralarla incelendi. Giriş Tarihi: 16.11.2020 00:29 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 00:34
İzmit'te kentin en işlek caddelerinden birine gelerek, her gün saatlerce mazgalın içerisini izleyen sokak köpeği merak konusu oldu
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Veterinerler bunun köpeğin geçmişinde yaşanan bir travmadan kaynaklanabileceğini söyledi.
Yaklaşık 3 aydır caddeden her geçtiğinde köpeğin mazgalın içerisini izlediğini belirten Yalçın Akgündüz, "Ben işim gereği sürekli bu caddeyi kullanan bir insanım. Köpek benim de dikkatimi çekiyordu, sürekli hareketsiz bir şekilde mazgallara bakıyor. Sokaktan gelip geçenler bazen başını okşuyor ama o hiçbir şekilde tepki vermiyor. Mazgalın içerisinde ilgisini çeken bir durum olduğunu tahmin ediyoruz. Hiç kimseye hiçbir şekilde tepki vermiyor sadece tek bir noktaya odaklanıp orada bekliyor." dedi.
Sokaktan geçen bazı kişilerin köpeğin mazgalı seyretmesini fark ettikten sonra mazgala giderek içerisine baktığını belirten esnaf Meryem Akbulut, "Bana gelip 'Neden bakıyor' diye soranlar bile oldu. Bazıları yavrusunu kaybettiğini düşünüyor, kimisi fare aradığını söylüyor ama ne olduğunu bilmiyoruz. 2-3 aydır sürekli mazgallara bakıyor. Her gün belli saatlerde geliyor, görenler şaşırıyor bazen fotoğraf çekiyorlar bazen de yanına gidip köpekle beraber mazgala bakıyorlar. Hatta ilk gördüğümüzde 5-6 arkadaş toplanıp biz de onunla beraber aşağıya baktık ama bir şey bulamadık." dedi.
Köpeğin sırrının çözülebilmesi için itfaiye ekipleri seferber oldu.