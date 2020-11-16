Herkes merak ediyor: Mazgalın içini izleyen köpek için İtfaiye ekipleri harekete geçti

Sokaktan geçen bazı kişilerin köpeğin mazgalı seyretmesini fark ettikten sonra mazgala giderek içerisine baktığını belirten esnaf Meryem Akbulut, "Bana gelip 'Neden bakıyor' diye soranlar bile oldu. Bazıları yavrusunu kaybettiğini düşünüyor, kimisi fare aradığını söylüyor ama ne olduğunu bilmiyoruz. 2-3 aydır sürekli mazgallara bakıyor. Her gün belli saatlerde geliyor, görenler şaşırıyor bazen fotoğraf çekiyorlar bazen de yanına gidip köpekle beraber mazgala bakıyorlar. Hatta ilk gördüğümüzde 5-6 arkadaş toplanıp biz de onunla beraber aşağıya baktık ama bir şey bulamadık." dedi.