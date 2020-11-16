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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA İstanbul'un o ilçelerinde 'mavi' alarm verildi Artışa geçen koronavirüs vaka sayılarında İstanbul, Türkiye genelinde başı çekiyor. Megakentte özellikle, mavi yakalıların yoğun olarak yaşadığı ilçelerde, vaka sayıları hızla tırmanışa geçti. İşte İstanbul'da riskin arttığı o bölgeler... Giriş Tarihi: 16.11.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 09:44 Sağlık Bakanlığı, Türkiye’deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 89 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 11 bin 507’e yükseldi. GALERİ DEVAM EDİYOR Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin" ifadelerine yer verdi. Aykaç’ın raporuna göre, İstanbul açısından Kovid-19 pandemi yaygınlığı yaş dinamiğinden önemli ölçüde bağımsız ilerledi. Milliyet’in ulaştığı raporda, riskin 65 yaş ve üzeri nüfusun yoğun olduğu yerlerin aksine, mavi yakalıların ikamet ettiği bölgelerde oluştuğu ortaya kondu. Mavi yakalılar, bedensel gücüyle maaş veya süreli ücret karşılığı çalışan işçilerden oluşuyor. Mart ayı boyunca İstanbul’da yaşanan ulaşımsal hareketliliğin asıl nedeninin mavi yakalıların Kovid-19 açısından yüksek risk grubunu oluşturduğunu ortaya koyan raporda, şu saptamalara yer verildi: