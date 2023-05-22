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Meteoroloji'den yaz öncesi son uyarı! Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Perşembe gününden itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayınladı. Dışarı çıkarken iki kez düşünün. Yaz gelmeden son uyarı yapıldı. O illerde gök gürültüsü, sağanak etkili olacak. Mayıs ayının sonuna gelmemize rağmen yaz sıcakları hala kendisini göstermedi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu raporu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2023 13:02 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 13:05
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Meteoroloji’den yaz öncesi son uyarı! Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Perşembe gününden itibaren...

Yaz sıcaklarının tam anlamıyla bir türlü gelmeyişi vatandaşların hava durumunu sıklıkla takip etmesine neden oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu raporunu yayınladı. Mayıs sonuna gelirken Meteoroloji yaz gelmeden son uyarısını yaptı. Peki bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman artacak? Bugün yağmur yağacak mı?

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Meteoroloji’den yaz öncesi son uyarı! Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Perşembe gününden itibaren...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den yaz öncesi son uyarı! Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Perşembe gününden itibaren...

Yağışların: İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana, Mersin, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Bolu ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji’den yaz öncesi son uyarı! Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Perşembe gününden itibaren...

Rüzgarın Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

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Meteoroloji’den yaz öncesi son uyarı! Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Perşembe gününden itibaren...

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.