Meteoroloji'den yaz öncesi son uyarı! Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Perşembe gününden itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayınladı. Dışarı çıkarken iki kez düşünün. Yaz gelmeden son uyarı yapıldı. O illerde gök gürültüsü, sağanak etkili olacak. Mayıs ayının sonuna gelmemize rağmen yaz sıcakları hala kendisini göstermedi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu raporu...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 22.05.2023 13:02 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 13:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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