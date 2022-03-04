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İzmir'deki terk edilmiş köyü Youtuber'lar sardı! "Köyümüzü kötü gösteriyorlar"

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sadece 5 kişinin yaşadığı Lübbey köyünün nüfusu, pandemi sonrası 8'e çıktı. Eski evleri ve boş sokakları ile dikkat çeken köy, Youtuber'ların da uğrak yeri oldu. Gençlerin "paranormal" videolar çektiğini belirten köy sakini Mehmet Güler, "Burada çekilen videolarla köyümüz korkunç bir köymüş gibi gösteriliyor" dedi.

Giriş Tarihi: 04.03.2022 14:30 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 14:30
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İzmir’deki terk edilmiş köyü Youtuber’lar sardı! Köyümüzü kötü gösteriyorlar

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Lübbey köyü, yaklaşık 30 yıl önce elektrik ve geniş tarım arazisi olmaması nedeniyle terk edilmeye başlandı. Köyünden ayrılmayanlar ise zaman içerisinde hayatını kaybetti. Uzun bir süre sadece 5 ihtiyarın yaşadığı Lübbey'in nüfusu, korona virüs salgını nedeniyle 8'e çıktı. Issız görüntüsü ile dikkat çeken köy sit alanı ilan edilirken, Lübbey sakinleri köylerinin turizme kazandırılmasını istiyor.

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İzmir’deki terk edilmiş köyü Youtuber’lar sardı! Köyümüzü kötü gösteriyorlar

Ancak Lübbey sakinlerinin şu sıralar en büyük sorunu, köye gelen Youtuber'ların Lübbey'i lanse ediş şekli. Özellikle gece saatlerinde köye gelerek bazı eski evlerin içine sprey boya ile çeşitli şekiller çizen Youtuber'lar, Lübbey'de paranormal olayların yaşandığı iddiasıyla çeşitli videolar çekiyor.

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İzmir’deki terk edilmiş köyü Youtuber’lar sardı! Köyümüzü kötü gösteriyorlar

Köy sakinlerinden Mehmet Güler, "Gece saatlerinde buraya Youtuber'lar geliyor. Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama köyümüzün perili olduğunu söyleyerek video çekiyorlar. Evlerin içine spreyle işaretler yazmışlar. İşleri bitince temizlemeleri gerekiyordu. Biz köyümüzün turizme kazandırılmasını istiyoruz.

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İzmir’deki terk edilmiş köyü Youtuber’lar sardı! Köyümüzü kötü gösteriyorlar

Köyümüzde elbette korku filmi de çekilebilir ama çekilen videolarda köyümüzde paranormal olayların olduğu belirtiliyor. En azından bir altyazı ile 'Bunların hepsi hayal ürünüdür' diye bir ifade koysalar daha iyi olur. Biz buraya bol turist bekliyoruz. İnsanların köyümüzden korkmalarını istemiyoruz" diye konuştu.

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İzmir’deki terk edilmiş köyü Youtuber’lar sardı! Köyümüzü kötü gösteriyorlar

"YAPILAN ÇALIŞMALAR BOŞA GİTMESİN"
Lübbey köyünde 2013 yılından bu yana birkaç kişinin yaşadığını belirten Güler, "Köy nüfusu 5 kişiden oluşuyordu. Ben de her gün Ödemiş merkezden köye gelerek köy kahvesini açıyordum. Pandemi olunca biz de ailecek buradaki evimizde yaşamaya başladık. Hal böyle olunca köy nüfusu 8 kişiye çıktı.