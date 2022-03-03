Ukrayna'dan tahliye edilenler Türkiye'de | Oğullarına kavuşan aile gözyaşlarına boğuldu: Devletimizin yanında olduğunu hissettik

Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'nın Harkov kentinden tahliye edilenler arasında bulunan tıp fakültesi öğrencisi Alperen Gündoğdu, sınırda annesi Ayfer ve babası Niyazi Gündoğdu tarafından gözyaşlarıyla karşılandı. Oğlunu 8 aydır görmediklerini söyleyen Niyazi Gündoğdu, "Ülkemizin cumhurbaşkanı olsun, bütün siyasiler el birliğiyle yavrularımızı getirdiler. Devletimizin yanında olduğunu hissettik. Allah razı olsun, cümlemizden cümlesinden" dedi.

Giriş Tarihi: 03.03.2022 15:55 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 15:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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