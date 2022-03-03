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Ukrayna'dan tahliye edilenler Türkiye'de | Oğullarına kavuşan aile gözyaşlarına boğuldu: Devletimizin yanında olduğunu hissettik

Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'nın Harkov kentinden tahliye edilenler arasında bulunan tıp fakültesi öğrencisi Alperen Gündoğdu, sınırda annesi Ayfer ve babası Niyazi Gündoğdu tarafından gözyaşlarıyla karşılandı. Oğlunu 8 aydır görmediklerini söyleyen Niyazi Gündoğdu, "Ülkemizin cumhurbaşkanı olsun, bütün siyasiler el birliğiyle yavrularımızı getirdiler. Devletimizin yanında olduğunu hissettik. Allah razı olsun, cümlemizden cümlesinden" dedi.

Giriş Tarihi: 03.03.2022 15:55 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 15:55
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Ukrayna’dan tahliye edilenler Türkiye’de | Oğullarına kavuşan aile gözyaşlarına boğuldu: Devletimizin yanında olduğunu hissettik

Ukrayna'da yaşayan Türkler, ana vatana gelmeye devam ediyor.

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Ukrayna’dan tahliye edilenler Türkiye’de | Oğullarına kavuşan aile gözyaşlarına boğuldu: Devletimizin yanında olduğunu hissettik

Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla Romanya'dan otobüse bindirilen, aralarında Ukraynalıların da bulunduğu 90 kişi daha Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geldi.

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Ukrayna’dan tahliye edilenler Türkiye’de | Oğullarına kavuşan aile gözyaşlarına boğuldu: Devletimizin yanında olduğunu hissettik

Kafiledeki Harkov'da tıp fakültesi 3'üncü sınıfta öğrenim gören Alperen Gündoğdu'yu sınırda, 8 ay görmediği annesi Ayfer ile babası Niyazi Gündoğdu karşıladı. Oğullarına sarılan çift, gözyaşlarına hakim olamadı.

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Ukrayna’dan tahliye edilenler Türkiye’de | Oğullarına kavuşan aile gözyaşlarına boğuldu: Devletimizin yanında olduğunu hissettik

Oğlunu 8 aydır görmediklerini söyleyen Niyazi Gündoğdu, "Üç yıldır Ukrayna'da okuyor, tıp eğitimi alıyor. Ama eğitimi yarıda kaldı yavrumun.

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Ukrayna’dan tahliye edilenler Türkiye’de | Oğullarına kavuşan aile gözyaşlarına boğuldu: Devletimizin yanında olduğunu hissettik

Meraklı gitti oraya, lanet olsun. Bu savaşlar masum insanları, çocukları etkiliyor. En büyük etkilenen insanlar onlar. Allah korusun onları.