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15 il için alarm! Meteoroloji'den sel ve hortum uyarısı: Saat verildi

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ahaber.com.tr - Özel Haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Haziran raporuyla 15 il için sarı ve turuncu alarm verildi. İç Anadolu, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak, fırtına, sel ve hortum riski öne çıkarken Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında kritik uyarılarda bulundu. Özellikle öğleden sonra etkisini artıracak yağışlar nedeniyle vatandaşların ve çiftçilerin tedbirli olması istendi.

15 il için alarm! Meteoroloji'den sel ve hortum uyarısı: Saat verildi 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış ve fırtına etkili olacak. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Ege'nin iç kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlar uyarılırken, Avrupa'dan gelen sıcak hava dalgasının Türkiye'yi nasıl etkileyeceği de belli oldu.

15 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR! İŞTE İL İL HAVANIN RAPORU

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında il il hava durumu raporunu paylaştı ve beklenen ekstrem hava olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

15 il için alarm! Meteoroloji'den sel ve hortum uyarısı: Saat verildi 2

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Hafta sonuna girerken birçok ilde yağışlı havanın etkisini hissettireceğini belirten Adil Tek, "Son radar görüntülerine göre dünden bu yana iç bölgelerde devam eden yağışlar var. Balıkesir'in güneyi, Başkent Ankara, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Eskişehir çevreleri şu an itibarıyla yağmurlu. Özellikle Samsun'un Çarşamba civarında çok kuvvetli yağışlar gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

15 il için alarm! Meteoroloji'den sel ve hortum uyarısı: Saat verildi 3

Yağışların yer yer hayatı olumsuz etkileyebileceğini belirten Tek, "Lokal olarak dar alanda çok kuvvetli yağışlar meydana geliyor. Bugün de benzer bir tabloyla karşı karşıyayız" sözleriyle uyardı.

15 il için alarm! Meteoroloji'den sel ve hortum uyarısı: Saat verildi 4

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA GELİYOR

Özellikle öğleden sonraki saatlere dikkat çeken Adil Tek, "Ege'nin iç kesimleri, Antalya'nın iç bölgeleri ve Batı Akdeniz'de öğleden sonra yağışlar kuvvetlenecek. Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak, yıldırım ve fırtına şeklinde oluşacak yağışlar bekliyoruz. Tam meyve hasat mevsimi olduğu için riskler yüksek. Sel baskını, su baskını ve yer yer hortum oluşma riski de bu kuvvetli yükselici hareketler nedeniyle oldukça fazla gözüküyor" şeklinde konuştu.

15 il için alarm! Meteoroloji'den sel ve hortum uyarısı: Saat verildi 5

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerdeki durumu değerlendiren Adil Tek, "İstanbul'da sıcaklıklar düne göre yaklaşık 4-5 derecelik bir düşüş yaşayacak. Bugün öğle saatlerine doğru Anadolu yakasında hafif yağışlar görülebilir ancak hayatı etkileyecek kadar kuvvetli değil. Ankara'da ise gece saatlerinden beri devam eden yağışlar, gün içinde çok kuvvetli olmasa da ara ara sürecek" ifadelerini kullandı.

15 il için alarm! Meteoroloji'den sel ve hortum uyarısı: Saat verildi 6

İstanbul için uzun vadeli tahminlerini de paylaşan Tek, "Bu sene İstanbul'da geçmiş yıllarda gördüğümüz 40-42 dereceleri görmeyi beklemiyoruz. Ancak Temmuz ve Ağustos aylarında nem problemi her zaman olduğu gibi gündemimizde olacak" sözlerini aktardı.

15 il için alarm! Meteoroloji'den sel ve hortum uyarısı: Saat verildi 7

AVRUPA SICAK HAVAYLA KAVRULUYOR

Avrupa'daki ekstrem sıcaklıkların Türkiye üzerindeki etkisine değinen Adil Tek, "Avrupa'da 'Omega blokajı' dediğimiz bir yüksek basınç sistemi hakim. Güneyden, ekvatoral bölgeden gelen sıcak hava yukarı doğru çıkıyor. Paris ve Almanya'da sıcaklıklar 38-39 derecelere kadar yükselecek, adeta Afrika çöl sıcakları yaşanacak. Ancak Avrupa ısındıkça kuzeyden gelen serin hava bizi serinletiyor. Bu sene böyle bir denge oluştu" ifadelerini kullandı.

15 il için alarm! Meteoroloji'den sel ve hortum uyarısı: Saat verildi 8

GÜNEYDOĞU'DA SICAKLIKLAR NORMAL SEYRİNDE

Güneydoğu Anadolu bölgesindeki durumu değerlendiren Tek, "Bölgede sıcaklıklar 37-39 dereceler civarında seyrediyor. Geçtiğimiz yıl 50 dereceleri görerek rekor kıran sıcaklıklar bu sene yok. Şu anki değerler Güneydoğu için normal mevsim normalleri seviyesinde. Diyarbakır'da da 37-38 derecelik standart bir tablo bizi bekliyor" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

15 il için alarm! Meteoroloji'den sel ve hortum uyarısı: Saat verildi 9

BÖLGE BÖLGE 19 HAZİRAN HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

İSTANBUL: 25°C - Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

BURSA: 27°C - Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ÇANAKKALE: 28°C - Zamanla çok bulutlu bir hava hakim.

15 il için alarm! Meteoroloji'den sel ve hortum uyarısı: Saat verildi 10

EGE

İZMİR: 31°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu.

DENİZLİ: 25°C - Yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısı.

MUĞLA: 29°C - İç kesimlerde yağışlar şiddetini artıracak.

15 il için alarm! Meteoroloji'den sel ve hortum uyarısı: Saat verildi 11

AKDENİZ

ADANA: 31°C - Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış.

ANTALYA: 28°C - İç kesimlerde fırtına ve kuvvetli yağış riski.

HATAY: 27°C - Öğleden sonra sağanak yağışlı.

İÇ ANADOLU

ANKARA: 25°C - Batısında yağışlar yer yer kuvvetli olacak.

KONYA: 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 23°C - Kuvvetli yağış beklenen iller arasında.

15 il için alarm! Meteoroloji'den sel ve hortum uyarısı: Saat verildi 12

KARADENİZ

SAMSUN: 26°C - Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 25°C - Bölge genelinde yağışlar etkili olacak.

BOLU: 21°C - Serin ve yağışlı bir gün bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

ERZURUM: 27°C - Öğleden sonra sağanak yağış geçişleri görülecek.

MALATYA: 33°C - Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 28°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu.

15 il için alarm! Meteoroloji'den sel ve hortum uyarısı: Saat verildi 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR: 37°C - Az bulutlu ve güneşli.

ŞANLIURFA: 37°C - Sıcak hava etkisini sürdürüyor.

MARDİN: 34°C - Bölge genelinde yağış beklenmiyor.

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