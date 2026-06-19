15 il için alarm! Meteoroloji'den sel ve hortum uyarısı: Saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Haziran raporuyla 15 il için sarı ve turuncu alarm verildi. İç Anadolu, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak, fırtına, sel ve hortum riski öne çıkarken Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında kritik uyarılarda bulundu. Özellikle öğleden sonra etkisini artıracak yağışlar nedeniyle vatandaşların ve çiftçilerin tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış ve fırtına etkili olacak. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Ege'nin iç kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlar uyarılırken, Avrupa'dan gelen sıcak hava dalgasının Türkiye'yi nasıl etkileyeceği de belli oldu. 15 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR! İŞTE İL İL HAVANIN RAPORU Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında il il hava durumu raporunu paylaştı ve beklenen ekstrem hava olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR Hafta sonuna girerken birçok ilde yağışlı havanın etkisini hissettireceğini belirten Adil Tek, "Son radar görüntülerine göre dünden bu yana iç bölgelerde devam eden yağışlar var. Balıkesir'in güneyi, Başkent Ankara, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Eskişehir çevreleri şu an itibarıyla yağmurlu. Özellikle Samsun'un Çarşamba civarında çok kuvvetli yağışlar gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yağışların yer yer hayatı olumsuz etkileyebileceğini belirten Tek, "Lokal olarak dar alanda çok kuvvetli yağışlar meydana geliyor. Bugün de benzer bir tabloyla karşı karşıyayız" sözleriyle uyardı.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA GELİYOR Özellikle öğleden sonraki saatlere dikkat çeken Adil Tek, "Ege'nin iç kesimleri, Antalya'nın iç bölgeleri ve Batı Akdeniz'de öğleden sonra yağışlar kuvvetlenecek. Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak, yıldırım ve fırtına şeklinde oluşacak yağışlar bekliyoruz. Tam meyve hasat mevsimi olduğu için riskler yüksek. Sel baskını, su baskını ve yer yer hortum oluşma riski de bu kuvvetli yükselici hareketler nedeniyle oldukça fazla gözüküyor" şeklinde konuştu.