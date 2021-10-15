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Diyarbakır’da paniğe neden olan esrarengiz duman!

Diyarbakır'da kanalizasyondan çıkan esrarengiz duman paniğe neden oldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Giriş Tarihi: 15.10.2021 01:33 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 01:35
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Diyarbakır’da paniğe neden olan esrarengiz duman!

Diyarbakır'da Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı Dorşin Caddesi bulunan bir kanalizasyonda çıkan duman korku dolu anlar yaşattı.

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Diyarbakır’da paniğe neden olan esrarengiz duman!

Yerin altında çıkan esrarengiz dumanı gören güvenlik güçleri çevrede tedbir aldı.

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Diyarbakır’da paniğe neden olan esrarengiz duman!

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışması gerçekleştirdi.

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Diyarbakır’da paniğe neden olan esrarengiz duman!

Uzun süre sönmeyen dumanın kanalizasyon içerisindeki boru hattından çıktığını öğrenildi.

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Diyarbakır’da paniğe neden olan esrarengiz duman!

Güvenlik kameralarından dumanın kendiliğinden çıktığı görülürken dumanın neyden kaynaklı çıktığı araştırılıyor.