27 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Nur Tuğba Namlı Neler Oluyor Hayatta programında neden yok, ayrıldı mı? Yerine kim geldi? Nur Tuğba Namlı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Nur Tuğba Namlı Neler Oluyor Hayatta programında neden yok, ayrıldı mı? Yerine kim geldi? Nur Tuğba Namlı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Neler Oluyor Hayatta programında Nur Tuğba Namlı'nın olmayışı merak konusu oldu. Hakan Ural ile birlikte sunduğu programda Namlı'nın yerine deneyimli haberci Ferda Yıldırım'ın çıkması, programın sıkı takipçilerini düşündürdü. Peki, Nur Tuğba Namlı neden yok? Programdan ayrıldı mı? Neler Oluyor Hayatta programının yeni sunucusu kim? İşte bu soruların yanıtları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:57
Nur Tuğba Namlı Neler Oluyor Hayatta programında neden yok, ayrıldı mı? Yerine kim geldi? Nur Tuğba Namlı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Ekranların sevilen sabah programı "Neler Oluyor Hayatta"da bomba bir ayrılık yaşandı! Programın sunucularından Nur Tuğba Namlı, bugün sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla izleyicilerine veda etti. Namlı'nın ani ayrılığının ardından yerine ise ekranların deneyimli ismi Ferda Yıldırım'ın geçeceği ve Hakan Ural ile birlikte programa devam edeceği öğrenildi. Bu beklenmedik değişiklik, izleyiciler arasında şaşkınlık yaratırken, Namlı'nın ayrılık sebebi ve programın geleceği merak konusu oldu.

Nur Tuğba Namlı Neler Oluyor Hayatta programında neden yok, ayrıldı mı? Yerine kim geldi? Nur Tuğba Namlı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Kanal D'nin sabah kuşağında izleyicilerin beğeniyle takip ettiği "Neler Oluyor Hayatta" programında sürpriz bir değişiklik yaşandı. Uzun yıllardır programın sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Namlı, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla izleyicilerine veda etti.

Nur Tuğba Namlı Neler Oluyor Hayatta programında neden yok, ayrıldı mı? Yerine kim geldi? Nur Tuğba Namlı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Namlı, yaptığı açıklamada, "7 yıl boyunca büyük bir aile gibi olduk; hem ekranda hem de ekran arkasında, bu vedanın ne kadar zor olduğunu kelimelere dökmek imkansız" diyerek ayrılık kararını duyurdu.

Nur Tuğba Namlı Neler Oluyor Hayatta programında neden yok, ayrıldı mı? Yerine kim geldi? Nur Tuğba Namlı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1983 Mersin doğumlu olan Nur Tuğba Namlı evli ve iki çocuk annesidir. Balıkesir Üniversitesi mezunudur. Var Mısın Yok Musun yarışmasında keşfedildikten sonra Gülgûn Feyman'dan sunuculuk dersleri aldı.

Nur Tuğba Namlı Neler Oluyor Hayatta programında neden yok, ayrıldı mı? Yerine kim geldi? Nur Tuğba Namlı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

SKY Türk kanalında gece haberlerini sunduktan sonra NTV'ye transfer oldu.

Kasım 2014'te, NTV'deki görevinden ayrılarak TV8'e geçen Namlı burada Survivor Panorama'nın sunuculuğunu üstlendi.

Son olarak Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Neler Oluyor Hayatta'da Hakan Ural ile birlikte günün öne çıkan olaylarını ekrana taşıdı.