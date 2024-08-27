Nur Tuğba Namlı Neler Oluyor Hayatta programında neden yok, ayrıldı mı? Yerine kim geldi? Nur Tuğba Namlı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Ekranların sevilen sabah programı "Neler Oluyor Hayatta"da bomba bir ayrılık yaşandı! Programın sunucularından Nur Tuğba Namlı, bugün sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla izleyicilerine veda etti. Namlı'nın ani ayrılığının ardından yerine ise ekranların deneyimli ismi Ferda Yıldırım'ın geçeceği ve Hakan Ural ile birlikte programa devam edeceği öğrenildi. Bu beklenmedik değişiklik, izleyiciler arasında şaşkınlık yaratırken, Namlı'nın ayrılık sebebi ve programın geleceği merak konusu oldu.