27 Ağustos 2024, Salı
Nur Tuğba Namlı Neler Oluyor Hayatta programında neden yok, ayrıldı mı? Yerine kim geldi? Nur Tuğba Namlı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Neler Oluyor Hayatta programında Nur Tuğba Namlı'nın olmayışı merak konusu oldu. Hakan Ural ile birlikte sunduğu programda Namlı'nın yerine deneyimli haberci Ferda Yıldırım'ın çıkması, programın sıkı takipçilerini düşündürdü. Peki, Nur Tuğba Namlı neden yok? Programdan ayrıldı mı? Neler Oluyor Hayatta programının yeni sunucusu kim? İşte bu soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:57